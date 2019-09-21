Байден отреагировал на оправдания Трампа о разговоре с Зеленским 

236 просмотров
Суббота, 21 сентября 2019, 02:04

Один из претендентов на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден опубликовал заявление после сообщений о давлении Трампа на президента Украины.

Источник: National political reporter.

В документе Джо Байден заявив: "Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях".

Напомним:

  • Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа якобы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
  • Слушания проходили в закрытом режиме. Представители комитета в течение трех часов задавали вопросы Аткинсону, однако он уклонялся от ответов.
  • В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.
  • По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
  • Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".
  • У Трампа было два телефонных разговора с Зеленским.
  • В первом, 22 апреля, Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.
  • Также был разговор 21 июля. Он задокументирован на сайте президента Зеленского.
  • Трамп поздравил украинского президента с уверенной победой партии "Слуга народа" на парламентских выборах.
  • Кроме того, Трамп выразил уверенность, что новая украинская власть быстро улучшит имидж Украины и доведет до конца расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.
  • 23-26 сентября Зеленский совершит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча с Трампом состоится 25 сентября и продлится 45 минут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп Зеленский США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Сенатор: агенты Трампа выдвигали требования, в Украине боялись их игнорировать 20 сентября 2019, 23:43
Трамп отрицает, что сказал "не то" по телефону вероятно с Зеленским 20 сентября 2019, 21:47
Белый дом блокирует проверку информации о давлении Трампа на Украину – СМИ 20 сентября 2019, 12:58
Все новости
Главные новости
Байден отреагировал на оправдания Трампа о разговоре с Зеленским 
В Нью-Йорке полиция перекрывала Манхэттен. На Климатический марш пришли 300 000 человек
Сенатор: агенты Трампа выдвигали требования, в Украине боялись их игнорировать
Трамп отрицает, что сказал "не то" по телефону вероятно с Зеленским
Все новости
Медицина

Как в Мукачево ремонтируют семейную медицину

социум

5 вещей, которые сознательные чайлд-фри хотят рассказать каждому

здоровье

Можно ли беременной женщине пить алкоголь и как это сказывается на ребенке

Поиск по сайту
Архив
Весь архів