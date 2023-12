Байден отреагировал на оправдания Трампа о разговоре с Зеленским 

Один из претендентов на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден опубликовал заявление после сообщений о давлении Трампа на президента Украины.

Источник: National political reporter.

В документе Джо Байден заявив: "Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях".

"Минимум, который должен сейчас сделать Дональд Трамп, это немедленно опубликовать расшифровку телефонного разговора, о котором идет речь. Чтобы американский народ мог дать свою оценку (действиям президента — УП) ", - говорится в заявлении Джозефа Байдена.

NEW: Biden releases statement on reports of Trump's call with Ukraine president.



"If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country." pic.twitter.com/OPKMPV49Wt