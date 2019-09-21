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Байден отреагировал на оправдания Трампа о разговоре с Зеленским 

Суббота, 21 сентября 2019, 02:31
Байден отреагировал на оправдания Трампа о разговоре с Зеленским 

Один из претендентов на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден опубликовал заявление после сообщений о давлении Трампа на президента Украины.

Источник: National political reporter.

В документе Джо Байден заявив: "Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях".

"Минимум, который должен сейчас сделать Дональд Трамп, это немедленно опубликовать расшифровку телефонного разговора, о котором идет речь. Чтобы американский народ мог дать свою оценку (действиям президента —  УП) ", - говорится в заявлении Джозефа Байдена.

Напомним:

  • Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа якобы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
  • Слушания проходили в закрытом режиме. Представители комитета в течение трех часов задавали вопросы Аткинсону, однако он уклонялся от ответов.
  • В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.
  • По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
  • Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".
  • У Трампа было два телефонных разговора с Зеленским.
  • В первом, 22 апреля, Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.
  • Также был разговор 21 июля. Он задокументирован на сайте президента Зеленского.
  • Трамп поздравил украинского президента с уверенной победой партии "Слуга народа" на парламентских выборах.
  • Кроме того, Трамп выразил уверенность, что новая украинская власть быстро улучшит имидж Украины и доведет до конца расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.
  • 23-26 сентября Зеленский совершит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча с Трампом состоится 25 сентября и продлится 45 минут.

Темы: ТрампЗеленскийСША
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