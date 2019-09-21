Байден отреагировал на оправдания Трампа о разговоре с Зеленским
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Суббота, 21 сентября 2019, 02:04
Один из претендентов на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден опубликовал заявление после сообщений о давлении Трампа на президента Украины.
Источник: National political reporter.
В документе Джо Байден заявив: "Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях".
NEW: Biden releases statement on reports of Trump's call with Ukraine president.— Henry J. Gomez (@HenryJGomez) September 20, 2019
"If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country." pic.twitter.com/OPKMPV49Wt
Напомним:
- Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа якобы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
- Слушания проходили в закрытом режиме. Представители комитета в течение трех часов задавали вопросы Аткинсону, однако он уклонялся от ответов.
- В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.
- По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
- Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".
- У Трампа было два телефонных разговора с Зеленским.
- В первом, 22 апреля, Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.
- Также был разговор 21 июля. Он задокументирован на сайте президента Зеленского.
- Трамп поздравил украинского президента с уверенной победой партии "Слуга народа" на парламентских выборах.
- Кроме того, Трамп выразил уверенность, что новая украинская власть быстро улучшит имидж Украины и доведет до конца расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.
- 23-26 сентября Зеленский совершит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча с Трампом состоится 25 сентября и продлится 45 минут.
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