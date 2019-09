Байден відреагував на виправдання Трампа про розмову із Зеленським

Один з претендентів на пост президента США від Демократичної партії Джозеф Байден опублікував заяву після повідомлень про тиск Трампа на президента України.

Джерело: National political reporter.

У документі Джо Байден заявив: "Така поведінка особливо огидна, оскільки вона використовує зовнішню політику нашої країни і підриває нашу національну безпеку в політичних цілях".

"Найменше, що має нині зробити Дональд Трамп, це негайно опублікувати розшифровку телефонної розмови, про яку йдеться. Аби американський народ міг дати свою оцінку (діям президента — УП)", - йдеться у заяві Джозефа Байдена.

NEW: Biden releases statement on reports of Trump's call with Ukraine president.



"If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country." pic.twitter.com/OPKMPV49Wt