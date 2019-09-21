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Байден відреагував на виправдання Трампа про розмову із Зеленським

Субота, 21 вересня 2019, 02:31
Байден відреагував на виправдання Трампа про розмову із Зеленським

Один з претендентів на пост президента США від Демократичної партії Джозеф Байден опублікував заяву після повідомлень про тиск Трампа на президента України.

Джерело: National political reporter.

У документі Джо Байден заявив: "Така поведінка особливо огидна, оскільки вона використовує зовнішню політику нашої країни і підриває нашу національну безпеку в політичних цілях".

"Найменше, що має нині зробити Дональд Трамп, це негайно опублікувати розшифровку телефонної розмови, про яку йдеться. Аби американський народ міг дати свою оцінку (діям президента — УП)", - йдеться у заяві Джозефа Байдена.

Нагадаємо:

  • Комітет з питань розвідки Палати представників США заслухав генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона з приводу скарги співробітника його відомства після розмови президента Дональда Трампа нібито з українським колегою Володимиром Зеленським.
  • Слухання відбувались у закритому режимі. Представники комітету впродовж трьох годин ставили запитання Аткінсону, проте він ухилявся від відповідей.
  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США в 2020 році.
  • За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
  • Джозеф Байден є одним із претендентів на посаду президента США від Демократичної партії. Він ще у 2015 році запевняв, що його син Хантер не має відношення до корупційних схем в Україні у зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".
  • Трамп мав дві телефонні розмови із Зеленським.
  • У першій, 22 квітня, Трамп привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах.
  • Також була розмова 21 липня. Вона задокументована на сайті президента Зеленського.
  • Трамп привітав українського президента з упевненою перемогою партії "Слуга народу" на парламентських виборах.
  • Крім того, Трамп висловив переконання, що нова українська влада швидко покращить імідж України і доведе до кінця розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США.
  • 23–26 вересня Зеленський здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Зустріч із Трампом відбудеться 25 вересня і триватиме 45 хвилин.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампЗеленськийСША
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