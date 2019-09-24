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Экс-нардеп Найем выиграл суд у адвоката Януковича

Вторник, 24 сентября 2019, 11:42

23 сентября Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска адвоката беглого президента Виктора Януковича, управляющего партнера АО "AVER LEX" Ольги Просянюк к экс-нардепу Мустафе Найему о защите чести и достоинства.

Источник: сообщение на Facebook-странице юридической компании "Миллер", которая представляла интересы Найема.

Дословно: "В исковых требованиях Просянюк О.В. просила признать недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Просянюк Ольги Викторовны информацию, распространенную 14 февраля 2018 года Найемом Мустафой-Маси на его персональной странице в социальной сети Фейсбук".

Детали: Сообщение Найема касалось давления двух адвокатов Януковича, которые на тот момент не могли представлять интересы президента-беглеца, на бесплатного адвоката Януковича Ивана Ангелина. В связи с этим в то время нардеп Найем направил соответствующее обращение к министру юстиции Павлу Петренко.

По данным Найема, адвокаты Януковича Александр Горошинский и Ольга Просянюк "устроили травлю Ангелину", пытались лишить его семью-переселенцев дохода и даже "угрожали некоторым адвокатам физической расправой". Такие действия Найем называл "бандитизмом, который выходит за рамки правовой помощи".

Все эти обвинения Просянюк называла порочащими ее честь, достоинство и деловую репутацию и требовала их опровергнуть.

Однако суд ее иск не удовлетворил. 

 

Просянюк имеет право обжаловать это постановление суда.

Предыстория:

  • 7 февраля 2018 года суд разрешил осуществить заочное досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по другому делу в отношении расстрелов на Майдане.
  • Центр бесплатной правовой помощи предоставил Януковичу бесплатного адвоката Ивана Ангелина после того, как адвокатов беглого президента Ольгу Просянюк и Александра Горошинского вывели из зала заседания суда.
  • В Генпрокуратуре объяснили, что платных адвокатов Януковича вывели из зала заседания, поскольку они пытались сорвать судебное заседание, выкрикивая оскорбления в сторону суда и обвинения.
  • В ГПУ также рассказали, что Янукович ограничил полномочия адвокатов, а Горошинский, кроме того, является адвокатом экс-беркутовцев, из-за чего суд и прокуратура увидели конфликт интересов, что стало причиной отвода.
  • Позже адвокат Александр Горошинский обвинил Ангелина в том, что тот работает в сговоре с Генеральной прокуратурой.
  • Адвокаты Януковича также обратились в Совет адвокатов относительно "нарушения адвокатом Ангелиным Правил адвокатской этики и стандартов оказания бесплатной правовой помощи".
  • Иван Ангелин утверждал в комментарии УП, что действовал исключительно в интересах подзащитного и никоим образом не сотрудничал с обвинением.
  • Генпрокуратура открыла производство по факту препятствования защитниками экс-президента Виктора Януковича государственном адвокату Ивану Ангелину.
  • 14 февраля 2019 года Найем сообщал, что защитники Виктора Януковича пытаются лишить Ангелина права на адвокатскую деятельность под предлогом нарушения им правил адвокатской этики. Он также обратился в Минюст.
  • Минюст на это ответил, что не нашел нарушений в деятельности Ангелина.
  • В мае 2019 года стало известно, что экс-президент Виктор Янукович подал иск о привлечении к дисциплинарной ответственности своего государственного адвоката Ивана Ангелина.

Ирина Балачук

"Украинская правда" в Threads

Темы: НайемЯнуковичсуд
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