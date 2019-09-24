Экс-нардеп Найем выиграл суд у адвоката Януковича

23 сентября Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска адвоката беглого президента Виктора Януковича, управляющего партнера АО "AVER LEX" Ольги Просянюк к экс-нардепу Мустафе Найему о защите чести и достоинства.

Источник: сообщение на Facebook-странице юридической компании "Миллер", которая представляла интересы Найема.

Дословно: "В исковых требованиях Просянюк О.В. просила признать недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Просянюк Ольги Викторовны информацию, распространенную 14 февраля 2018 года Найемом Мустафой-Маси на его персональной странице в социальной сети Фейсбук".

Детали: Сообщение Найема касалось давления двух адвокатов Януковича, которые на тот момент не могли представлять интересы президента-беглеца, на бесплатного адвоката Януковича Ивана Ангелина. В связи с этим в то время нардеп Найем направил соответствующее обращение к министру юстиции Павлу Петренко.

По данным Найема, адвокаты Януковича Александр Горошинский и Ольга Просянюк "устроили травлю Ангелину", пытались лишить его семью-переселенцев дохода и даже "угрожали некоторым адвокатам физической расправой". Такие действия Найем называл "бандитизмом, который выходит за рамки правовой помощи".

Все эти обвинения Просянюк называла порочащими ее честь, достоинство и деловую репутацию и требовала их опровергнуть.

Однако суд ее иск не удовлетворил.

Просянюк имеет право обжаловать это постановление суда.

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