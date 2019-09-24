Экс-нардеп Найем выиграл суд у адвоката Януковича
23 сентября Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска адвоката беглого президента Виктора Януковича, управляющего партнера АО "AVER LEX" Ольги Просянюк к экс-нардепу Мустафе Найему о защите чести и достоинства.
Источник: сообщение на Facebook-странице юридической компании "Миллер", которая представляла интересы Найема.
Дословно: "В исковых требованиях Просянюк О.В. просила признать недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Просянюк Ольги Викторовны информацию, распространенную 14 февраля 2018 года Найемом Мустафой-Маси на его персональной странице в социальной сети Фейсбук".
Детали: Сообщение Найема касалось давления двух адвокатов Януковича, которые на тот момент не могли представлять интересы президента-беглеца, на бесплатного адвоката Януковича Ивана Ангелина. В связи с этим в то время нардеп Найем направил соответствующее обращение к министру юстиции Павлу Петренко.
По данным Найема, адвокаты Януковича Александр Горошинский и Ольга Просянюк "устроили травлю Ангелину", пытались лишить его семью-переселенцев дохода и даже "угрожали некоторым адвокатам физической расправой". Такие действия Найем называл "бандитизмом, который выходит за рамки правовой помощи".
Все эти обвинения Просянюк называла порочащими ее честь, достоинство и деловую репутацию и требовала их опровергнуть.
Однако суд ее иск не удовлетворил.
Просянюк имеет право обжаловать это постановление суда.
Предыстория:
- 7 февраля 2018 года суд разрешил осуществить заочное досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по другому делу в отношении расстрелов на Майдане.
- Центр бесплатной правовой помощи предоставил Януковичу бесплатного адвоката Ивана Ангелина после того, как адвокатов беглого президента Ольгу Просянюк и Александра Горошинского вывели из зала заседания суда.
- В Генпрокуратуре объяснили, что платных адвокатов Януковича вывели из зала заседания, поскольку они пытались сорвать судебное заседание, выкрикивая оскорбления в сторону суда и обвинения.
- В ГПУ также рассказали, что Янукович ограничил полномочия адвокатов, а Горошинский, кроме того, является адвокатом экс-беркутовцев, из-за чего суд и прокуратура увидели конфликт интересов, что стало причиной отвода.
- Позже адвокат Александр Горошинский обвинил Ангелина в том, что тот работает в сговоре с Генеральной прокуратурой.
- Адвокаты Януковича также обратились в Совет адвокатов относительно "нарушения адвокатом Ангелиным Правил адвокатской этики и стандартов оказания бесплатной правовой помощи".
- Иван Ангелин утверждал в комментарии УП, что действовал исключительно в интересах подзащитного и никоим образом не сотрудничал с обвинением.
- Генпрокуратура открыла производство по факту препятствования защитниками экс-президента Виктора Януковича государственном адвокату Ивану Ангелину.
- 14 февраля 2019 года Найем сообщал, что защитники Виктора Януковича пытаются лишить Ангелина права на адвокатскую деятельность под предлогом нарушения им правил адвокатской этики. Он также обратился в Минюст.
- Минюст на это ответил, что не нашел нарушений в деятельности Ангелина.
- В мае 2019 года стало известно, что экс-президент Виктор Янукович подал иск о привлечении к дисциплинарной ответственности своего государственного адвоката Ивана Ангелина.
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