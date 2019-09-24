Екс-нардеп Найєм виграв суд в адвоката Януковича
23 вересня Шевченківський райсуд Києва відмовив у задоволенні позову адвоката президента-втікача Віктора Януковича, керуючого партнера АО "AVER LEX" Ольги Просянюк до екс-нардепа Мустафи Найєма про захист честі і гідності.
Джерело: повідомлення на Facebook-сторінці юридичної компанії "Міллер", яка представляла інтереси Найєма.
Дослівно: "У позовних вимогах Просянюк О.В. просила визнати недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію Просянюк Ольги Вікторівни інформацію, поширену 14 лютого 2018 року Найємом Мустафою-Масі на його персональній сторінці у соціальній мережі Фейсбук".
Деталі: Пост Найєма стосувався тиску двох адвокатів Януковича, які на той момент не могли представляти інтереси президента-втікача, на безоплатного адвоката Януковича Івана Ангеліна. У зв’язку з цим на той час нардеп Найєм направив відповідне звернення до міністра юстиції Павла Петренка.
За даними Найєма, адвокати Януковича Олександр Горошинський та Ольга Просянюк "влаштували травлю Ангеліну", намагалися позбавити його родину-переселенців доходу і навіть "погрожували деяким адвокатам фізичною розправою". Такі дії Найєм називав "бандитизмом, який виходить за рамки правової допомоги".
Усі ці звинувачення Просянюк називала такими, що порочать її честь і гідність, несуть шкоду діловій репутації, і вимагала їх спростувати.
Однак суд її позов не задовольнив.
Просянюк має право оскаржити ухвалу суду.
Передісторія:
- 7 лютого суд дозволив здійснити заочне досудове розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького у іншій справі стосовно розстрілів на Майдані.
- Центр безкоштовної правової допомоги надав Януковичу безкоштовного адвоката Івана Ангеліна після того, як адвокатів президента-втікача Ольгу Просянюк і Олександра Горошинського вивели із зали засідання суду.
- У Генпрокуратурі пояснили, що платних адвокатів Януковича вивели із зали засідання, оскільки вони намагалися зірвати судове засідання, викрикуючи образи в бік суду та обвинувачення.
- У ГПУ також розповіли, що Янукович обмежив повноваження адвокатів, а Горошинський, крім того, є адвокатом екс-беркутівців, через що суд і прокуратура вбачали конфлікт інтересів, що стало причиною відводу.
- Пізніше адвокат Олександр Горошинський звинуватив Ангеліна в тому, що той працює у змові з Генеральною прокуратурою.
- Адвокати Януковича також звернулись до Ради адвокатів стосовно "порушення адвокатом Ангеліним Правил адвокатської етики та стандартів надання безоплатної правової допомоги".
- Іван Ангелін стверджував у коментарі УП, що діяв виключно на користь підзахисного і жодним чином не співпрацював з обвинуваченням.
- Генпрокуратура відкрила провадження за фактом перешкоджання захисниками екс-президента Віктора Януковича державному адвокату Івану Ангеліну.
- 14 лютого Найєм повідомляв, що захисники Віктора Януковича намагаються позбавити Ангеліна права на адвокатську діяльність під приводом порушення ним правил адвокатської етики. Він також написав звернення до Мін'юсту.
- Мін'юст на це відповів, що не знайшов порушень у діяльності Ангеліна.
- У травні стало відомо, що екс-президент Віктор Янукович подав позов щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності свого державного адвоката Івана Ангеліна.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua