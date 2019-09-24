Екс-нардеп Найєм виграв суд в адвоката Януковича

23 вересня Шевченківський райсуд Києва відмовив у задоволенні позову адвоката президента-втікача Віктора Януковича, керуючого партнера АО "AVER LEX" Ольги Просянюк до екс-нардепа Мустафи Найєма про захист честі і гідності.

Джерело: повідомлення на Facebook-сторінці юридичної компанії "Міллер", яка представляла інтереси Найєма.

Дослівно: "У позовних вимогах Просянюк О.В. просила визнати недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію Просянюк Ольги Вікторівни інформацію, поширену 14 лютого 2018 року Найємом Мустафою-Масі на його персональній сторінці у соціальній мережі Фейсбук".

Деталі: Пост Найєма стосувався тиску двох адвокатів Януковича, які на той момент не могли представляти інтереси президента-втікача, на безоплатного адвоката Януковича Івана Ангеліна. У зв’язку з цим на той час нардеп Найєм направив відповідне звернення до міністра юстиції Павла Петренка.

За даними Найєма, адвокати Януковича Олександр Горошинський та Ольга Просянюк "влаштували травлю Ангеліну", намагалися позбавити його родину-переселенців доходу і навіть "погрожували деяким адвокатам фізичною розправою". Такі дії Найєм називав "бандитизмом, який виходить за рамки правової допомоги".

Усі ці звинувачення Просянюк називала такими, що порочать її честь і гідність, несуть шкоду діловій репутації, і вимагала їх спростувати.

Однак суд її позов не задовольнив.

Просянюк має право оскаржити ухвалу суду.

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