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СЦКК Боевики активизировались, обстреляли Троицкое и Хутор Вольный

Вторник, 3 сентября 2019, 11:49

Источник: Facebook-страница Операции объединенных сил.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что боевики на Донбассе активизировались и продолжают обстреливать населенные пункты.

Детали: 2 сентября с 20:40 до 21:25 противник совершил обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Хутор Вольный. Огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Золотое-5, применив минометы 82-го калибра (10 мин).

3 сентября с 5:30 до 5:50 противник совершил обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Троицкое. Огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Калиновое, применив минометы 82-го калибра (5 мин).

Украинская сторона СЦКК считает это опасным нарушением режима прекращения огня и еще одним доказательством целенаправленных действий российских наемников по обострению конфликта.

Темы: ООСбоевые действияДонбасс
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