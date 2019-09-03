СЦКК: Бойовики активізувалися, обстріляли Троїцьке й Хутір Вільний
Джерело: Facebook-сторінка Операції об’єднаних сил.
Українська сторона СЦКК повідомляє, що бойовики на Донбасі активізувались та продовжують обстрілювати населені пункти.
Деталі: 2 вересня з 20:40 до 21:25 противник здійснив обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Хутір Вільний. Вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Золоте-5, застосувавши міномети 82-го калібру (10 мін).
3 вересня з 05:30 до 05:50 противник здійснив обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Троїцьке. Вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Калинове, застосувавши міномети 82-го калібру (5 мін).
Українська сторона СЦКК вважає це підступним порушенням режиму припинення вогню і ще одним доказом цілеспрямованих дій російських найманців щодо загострення конфлікту.
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