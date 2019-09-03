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СЦКК: Бойовики активізувалися, обстріляли Троїцьке й Хутір Вільний

Вівторок, 3 вересня 2019, 11:49

Джерело: Facebook-сторінка Операції об’єднаних сил.

Українська сторона СЦКК повідомляє, що бойовики на Донбасі активізувались та продовжують обстрілювати населені пункти.

Деталі: 2 вересня з 20:40 до 21:25 противник здійснив обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Хутір Вільний. Вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Золоте-5, застосувавши міномети 82-го калібру (10 мін).

3 вересня з 05:30 до 05:50 противник здійснив обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Троїцьке. Вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Калинове, застосувавши міномети 82-го калібру (5 мін).

Українська сторона СЦКК вважає це підступним порушенням режиму припинення вогню і ще одним доказом цілеспрямованих дій російських найманців щодо загострення конфлікту.

Теми: ООСбойові діїДонбас
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