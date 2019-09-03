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С начала суток боевики ранили бойца ООС

Вторник, 3 сентября 2019, 13:20

Источник: Минобороны

3 сентября в результате обстрелов боевиков получил ранения один военнослужащий операции Объединенных сил.

Дословно: "В результате вражеских прицельных обстрелов с начала этого периода получил ранения один наш защитник. Воина эвакуировали в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное".

Детали: В общем 3 сентября боевики уже 4 раза осуществили вооруженные провокации по позициям ООС.

В частности, оккупанты дважды вели обстрелы защитников Павлополя из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

С 05.30 утра из направления оккупированного пгт Калиново террористы выпустили 5 мин калибра 82 мм и вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов по защитникам села Троицкое.

С 07.45 боевики стреляли из стрелкового оружия из направления пгт Донецкий по Крымскому.

Отмечается, что бойцы ООС несколько раз вели адекватный огонь с легкого пехотного вооружения.

Украинская правда
Темы: ООСобстрелДонбассвойна
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