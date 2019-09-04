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Еврокомиссия назначила специального советника по вопросам отношений с Украиной

Среда, 4 сентября 2019, 14:27

Европейская комиссия назначила бывшего евродепутата Элмара Брока специальным советником президента Жана-Клода Юнкера по вопросам отношений с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Еврокомиссии.

Это решение вступает в силу немедленно.

"Господин Брок будет консультировать президента по стратегии и приоритетам в отношениях с Украиной после президентских и парламентских выборов в стране в начале этого года. Благодаря почти 15-летнему опыту работы в должности председателя Комитета по иностранным делам в Европарламенте, господин Брок поможет установить связи с новой властью и определить приоритеты и преимущества новой администрации в ее отношениях с ЕС ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о назначении вступает в силу немедленно, а Брок не будет получать заработной платы на этой должности. Он будет сотрудничать с другими чиновниками в ЕС, которые отвечают за отношения с Украиной.

Брок впервые был избран евродепутатом еще в 1980 году. В области внешней политики он также занимал должность заместителя председателя и председателя рабочей группы по вопросам иностранных дел Европейской народной партии, главного докладчика Европарламента по вопросам расширения ЕС, представителя по внешней политике группы ЕНП и переговорщика Европарламента по созданию Европейской службы внешних действий.

Отметим, что срок полномочий Еврокомиссии во главе с Юнкером истекает 31 октября. Его должность займет немка Урсула фон дер Ляйен, и вероятно, Брок останется работать ее советником.

Темы: ЕСЕвропа
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