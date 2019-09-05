Суд оправдал бывшего советника Обамы, которого обвиняли в скрытой работе на правительство Януковича

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Четверг, 5 сентября 2019, 03:53

Суд присяжных в Вашингтоне признал невиновным бывшего советника президента Барака Обамы Грега Крейга, которого обвиняли в скрытой работе на правительство Виктора Януковича.

Об этом сообщает Reuters.

Суд полностью оправдал Крейга, для которого обвинение запрашивало пять лет заключения.

По мнению обвинения, Крейг сотрудничал с Полом Манафортом, который консультировал экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Я хочу поблагодарить присяжных за справедливое правосудие. Я везунчик, потому что во время этого испытания рядом со мной была семья и мои друзья", — заявил Крейг.

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Темы: США Янукович


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