Суд оправдал бывшего советника Обамы, которого обвиняли в скрытой работе на правительство Януковича

Суд присяжных в Вашингтоне признал невиновным бывшего советника президента Барака Обамы Грега Крейга, которого обвиняли в скрытой работе на правительство Виктора Януковича.

Об этом сообщает Reuters.

Суд полностью оправдал Крейга, для которого обвинение запрашивало пять лет заключения.

По мнению обвинения, Крейг сотрудничал с Полом Манафортом, который консультировал экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Я хочу поблагодарить присяжных за справедливое правосудие. Я везунчик, потому что во время этого испытания рядом со мной была семья и мои друзья", — заявил Крейг.