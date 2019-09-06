Полиция задержала стрелявшего в троллейбусе

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Пятница, 6 сентября 2019, 20:43

Источник: Оксана Блищик, начальник отдела коммуникации полиции Киева

Полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в троллейбусе и на остановке общественного транспорта.

Детали: О местонахождении злоумышленника полиции сообщил человек его узнавший.

Беглеца задержали в троллейбусе. В рюкзаке обнаружили оружие, из которого он, вероятно, стрелял.

Задержанного доставили в управление полиции для проведения следственных действий.

 
полиция

Этому предшествовал спор между пассажирами троллейбуса, в котором два человека получили огнестрельные ранения.

Один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке вышел из салона.

В конфликт вмешался другой пассажир, догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений на остановке вооруженный мужчина трижды выстрелил в того, кто заступился за пострадавшего, и скрылся.

Украинская правда

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Темы: полиция


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