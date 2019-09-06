Полиция задержала стрелявшего в троллейбусе
Источник: Оксана Блищик, начальник отдела коммуникации полиции Киева
Полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в троллейбусе и на остановке общественного транспорта.
Детали: О местонахождении злоумышленника полиции сообщил человек его узнавший.
Беглеца задержали в троллейбусе. В рюкзаке обнаружили оружие, из которого он, вероятно, стрелял.
Задержанного доставили в управление полиции для проведения следственных действий.
Этому предшествовал спор между пассажирами троллейбуса, в котором два человека получили огнестрельные ранения.
Один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке вышел из салона.
В конфликт вмешался другой пассажир, догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений на остановке вооруженный мужчина трижды выстрелил в того, кто заступился за пострадавшего, и скрылся.