В метро в Киеве искали взрывчатку, на "красной" ветке были задержки

В Киеве станцию ​​метро "Почайна" закрывали на вход и выход из-за анонимного сообщения о взрывчатке.

Источник: КП "Киевский метрополитен"

Детали: По данным КП, 7 сентября было получено сообщение о минировании, после чего станцию ​​закрыли.

Позже в пресс-службе метрополитена сообщили, что "Почайну" проверили, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Кроме того, на "красной" ветке метро по техническим причинам был изменен график движения поездов.

"График после задержки по техпричинам восстановлен. Метро работает в обычном режиме. Специалисты проводят проверку", - сообщили в коммунальном предприятии.