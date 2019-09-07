Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В метро в Киеве искали взрывчатку, на "красной" ветке были задержки

Суббота, 7 сентября 2019, 17:26

В Киеве станцию ​​метро "Почайна" закрывали на вход и выход из-за анонимного сообщения о взрывчатке.

Источник: КП "Киевский метрополитен"

Детали: По данным КП, 7 сентября было получено сообщение о минировании, после чего станцию ​​закрыли.

Позже в пресс-службе метрополитена сообщили, что "Почайну" проверили, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Кроме того, на "красной" ветке метро по техническим причинам был изменен график движения поездов.

"График после задержки по техпричинам восстановлен. Метро работает в обычном режиме. Специалисты проводят проверку", - сообщили в коммунальном предприятии.

Украинская правда
Темы: Киевметро
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Киев
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:45
В Днепре во время тревоги прогремели взрывы - СМИ
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
Все новости...
Реклама: