Баканов об обмене: Поездки Медведчука в РФ - его личная пиар-инициатива
Суббота, 7 сентября 2019, 17:56
Поездки главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию были его "собственной пиар-инициативой".
Источник: блиц-интервью главы СБУ Ивана Баканова, сообщает "Интерфакс-Украина".
Детали: По словам Баканова, к процессу обмена Медведчук привлечен не был и в Россию ездил самостоятельно.
"Все его поездки в Россию были его собственной PR-инициативой", - заявил глава СБУ.
Напомним,
- 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
- В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.
- Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук при президенте Петре Порошенко участвовал в переговорах об обмене пленными.
- В апреле 2019 года Порошенко прекратил встречи с Медведчуком и поручил Службе безопасности Украины проверить, нужно ли участие кума Путина в переговорах об освобождении заложников.
- В команде нового президента Владимира Зеленского хотели исключить Медведчука из переговоров, но кум Путина заявлял, что это не удастся.
- Также Медведчук обещал дальше вести переговоры якобы ради "мира" и вести партию в парламент ради реализации Минских соглашений.
- 30 августа украинские депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Вадим Рабинович заявили, что повидались в СИЗО "Лефортово" с украинцами Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом. Адвокатов Балуха и Кольченко в СИЗО не пустили.
- Перед президентскими выборами глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук предлагал Зеленскому в случае победы заключить соглашение с Кремлем, чтобы восстановить контроль над Донбассом и получить дешевый российский газ.
- Также Медведчук заявлял, что Москва и боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской согласны с его "планом" по "установлению мира".