Баканов об обмене: Поездки Медведчука в РФ - его личная пиар-инициатива
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Суббота, 7 сентября 2019, 17:56
Поездки главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию были его "собственной пиар-инициативой".
Источник: блиц-интервью главы СБУ Ивана Баканова, сообщает "Интерфакс-Украина".
Детали: По словам Баканова, к процессу обмена Медведчук привлечен не был и в Россию ездил самостоятельно.
"Все его поездки в Россию были его собственной PR-инициативой", - заявил глава СБУ.
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