Баканов об обмене: Поездки Медведчука в РФ - его личная пиар-инициатива

Поездки главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию были его "собственной пиар-инициативой".

Источник: блиц-интервью главы СБУ Ивана Баканова, сообщает "Интерфакс-Украина".

Детали: По словам Баканова, к процессу обмена Медведчук привлечен не был и в Россию ездил самостоятельно.

"Все его поездки в Россию были его собственной PR-инициативой", - заявил глава СБУ.

Напомним,