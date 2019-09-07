Баканов об обмене: Поездки Медведчука в РФ - его личная пиар-инициатива

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Суббота, 7 сентября 2019, 17:56

Поездки главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию были его "собственной пиар-инициативой". 

Источник: блиц-интервью главы СБУ Ивана Баканова, сообщает "Интерфакс-Украина".

Детали: По словам Баканова, к процессу обмена Медведчук привлечен не был и в Россию ездил самостоятельно.

"Все его поездки в Россию были его собственной PR-инициативой", - заявил глава СБУ. 

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Темы: Медведчук пленные Росcия


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