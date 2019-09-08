НАТО про обмен: Это шаг в правильном направлении
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Воскресенье, 8 сентября 2019, 05:00
Источник: Заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску
В НАТО приветствовали возвращение украинских моряков домой вместе с режиссером Олегом Сенцовым.
Детали: Как говорится в сообщении, возвращение моряков, захваченных Россией, вместе с Олегом Сенцовым - это шаг в правильном направлении. Альянс и в дальнейшем продолжает призывать Россию выполнять все свои обязательства по Минским соглашениям, включая увольнением всех заключенных.
Также в НАТО подчеркнули важность объективного расследования катастрофы МН17.
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Напомним:
- 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
- В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.
- Среди других украинская сторона передала в РФ и Владимира Цемах - подозреваемого по делу о катастрофе Боинга рейса MH17.
- Президент США Дональд Трамп назвал обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами "возможно, первым гигантским шагом к миру".
Украинская правда
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