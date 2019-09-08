НАТО про обмен: Это шаг в правильном направлении

Источник: Заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску

В НАТО приветствовали возвращение украинских моряков домой вместе с режиссером Олегом Сенцовым.

Детали: Как говорится в сообщении, возвращение моряков, захваченных Россией, вместе с Олегом Сенцовым - это шаг в правильном направлении. Альянс и в дальнейшем продолжает призывать Россию выполнять все свои обязательства по Минским соглашениям, включая увольнением всех заключенных.

Также в НАТО подчеркнули важность объективного расследования катастрофы МН17.

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Напомним: