НАТО про обмен: Это шаг в правильном направлении

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Воскресенье, 8 сентября 2019, 05:00

Источник: Заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску

В НАТО приветствовали возвращение украинских моряков домой вместе с режиссером Олегом Сенцовым.

Детали: Как говорится в сообщении, возвращение моряков, захваченных Россией, вместе с Олегом Сенцовым - это шаг в правильном направлении. Альянс и в дальнейшем продолжает призывать Россию выполнять все свои обязательства по Минским соглашениям, включая увольнением всех заключенных.

Также в НАТО подчеркнули важность объективного расследования катастрофы МН17.

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Напомним:

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 
  • Среди других украинская сторона передала в РФ и Владимира Цемах - подозреваемого по делу о катастрофе Боинга рейса MH17.
  • Президент США Дональд Трамп назвал обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами "возможно, первым гигантским шагом к миру".

Украинская правда

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Темы: НАТО моряки политзаключенные Сенцов пленные


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