Обмен с РФ: Австралия разочарована выдачей Цемаха России
Австралия разочарована тем, что в обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ по формуле "35 на 35" был включен фигурант дела о катастрофе МН17 Владимир Цемах.
Источник: заявление министра иностранных дел Австралии Марисы Пэйн.
Детали: "Правительство Австралии просило правительство Украины обеспечить, чтобы Цемах оставался доступным для допроса следователями Объединенной следственной группы (JIT), включая федеральную полицию Австралии, и выражало глубокую обеспокоенность перспективой его включения в какие-либо списки на обмен пленными", - отмечается в заявлении.
"Мы признаем, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны Российской Федерации, чтобы Цемах был включен в списки этого обмена. Однако обеспечить правосудие над Цемахом будет сложнее, если он находится в России. Это будет особенно разочаровывающим для семей жертв катастрофы МН17", - заявила глава МИД Австралии.
Пэйн отметила, что правительство Австралии приветствует подтверждение от прокурора Нидерландов о том, что освобождение Цемаха не повлияет на начало судебного разбирательства в отношении четырех подозреваемых, которое начнется в марте 2020 года.
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Напомним,
- 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство.
- В Генпрокуратуре сообщили, что Цемах обязан не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, однако проблема в том, что боевик проживал на временно оккупированной территории.
- Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения Цемаха. Однако при этом отметил, что последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".
- 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха.
- Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.
- Голландские издания NOS и Nu.nl сообщили, что прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха, однако в посольстве РФ заявили, что к ним об экстрадиции Цемаха не обращались.
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