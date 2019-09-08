Обмен с РФ: Австралия разочарована выдачей Цемаха России

Австралия разочарована тем, что в обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ по формуле "35 на 35" был включен фигурант дела о катастрофе МН17 Владимир Цемах.

Источник: заявление министра иностранных дел Австралии Марисы Пэйн.

Детали: "Правительство Австралии просило правительство Украины обеспечить, чтобы Цемах оставался доступным для допроса следователями Объединенной следственной группы (JIT), включая федеральную полицию Австралии, и выражало глубокую обеспокоенность перспективой его включения в какие-либо списки на обмен пленными", - отмечается в заявлении.

"Мы признаем, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны Российской Федерации, чтобы Цемах был включен в списки этого обмена. Однако обеспечить правосудие над Цемахом будет сложнее, если он находится в России. Это будет особенно разочаровывающим для семей жертв катастрофы МН17", - заявила глава МИД Австралии.

Пэйн отметила, что правительство Австралии приветствует подтверждение от прокурора Нидерландов о том, что освобождение Цемаха не повлияет на начало судебного разбирательства в отношении четырех подозреваемых, которое начнется в марте 2020 года.

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Напомним,