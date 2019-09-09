Рябошапка назвал дело Шеремета среди приоритетов: Журналистов нельзя убивать

Источник: интервью генпрокурора "РБК-Украина"

Генеральный прокурор Руслан Рябошпака называет приоритетным расследование резонансных криминальных дел, в том числе журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Прямая речь к вопросу, на какие дела обращает внимание глава МВД Аваков: "Есть два дела, о которых мы говорили с Арсеном Борисовичем. Одно касается очень известного журналиста Павла Шеремета. Другое связано с Одессой. Не буду раскрывать детали, но оно тоже резонансное и на слуху".

"…Для нас же важно показать, что журналистов нельзя убивать и что на это будет ответ государства даже через три или пять лет, но виновные будут сидеть в тюрьме".

Детали: Среди приоритетов работы Рябошапка также назвал расследование дел, связанных с расследованием преступлений против евромайдановцев, преступлений, совершенных "элитой", в том числе коррупцию, возвращение в бюджет государства украденных активов.

Напомним:

29 августа в первый день работы нового парламента депутаты проголосовали за назначение Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором.

На встрече с подчиненными в ГПУ Рябошапка заявил, что в правовом смысле "хочет крови": намерен регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов.

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