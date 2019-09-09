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Рябошапка назвал дело Шеремета среди приоритетов: Журналистов нельзя убивать

Понедельник, 9 сентября 2019, 12:46

Источник: интервью генпрокурора "РБК-Украина"

Генеральный прокурор Руслан Рябошпака называет приоритетным расследование резонансных криминальных дел, в том числе журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Прямая речь к вопросу, на какие дела обращает внимание глава МВД Аваков: "Есть два дела, о которых мы говорили с Арсеном Борисовичем. Одно касается очень известного журналиста Павла Шеремета. Другое связано с Одессой. Не буду раскрывать детали, но оно тоже резонансное и на слуху".

"…Для нас же важно показать, что журналистов нельзя убивать и что на это будет ответ государства даже через три или пять лет, но виновные будут сидеть в тюрьме".

Детали: Среди приоритетов работы Рябошапка также назвал расследование дел, связанных с расследованием преступлений против евромайдановцев, преступлений, совершенных "элитой", в том числе коррупцию, возвращение в бюджет государства украденных активов.

Напомним:

29 августа в первый день работы нового парламента депутаты проголосовали за назначение Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором.

На встрече с подчиненными в ГПУ Рябошапка заявил, что в правовом смысле "хочет крови": намерен регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов.

Знать больше: 

3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета

История вопроса:

  • 20 июля в третью годовщину убийства Шеремета его коллеги заявили, что министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и глава Нацполиции Сергей Князев должны уйти в отставку из-за нерасследования гибели журналиста. 
  • Луценко в свою очередь заявил, что у расследования есть "горячие версии".
  • Президент Владимир Зеленский, после того, как руководитель Национальной полиции Сергей Князев ознакомил его с глазу на глаз с секретными материалами дела, заявил, что в деле об убийстве Шеремета будет результат, но нужен новый генеральный прокурор.
  • В августе 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что в расследовании дела о гибели Павла Шеремета за последний месяц появилась "ниточка", по которой идут "активные следственные действия".
  • В мае 2019 года Луценко заявил о "серьезном прогрессе" в расследовании убийства Шеремета. Однако что именно имел в виду генпрокурор, осталось непонятным.
  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
  • В Центре исследования коррупции и организованной преступности считают, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастна украинская власть.

Темы: Дело ШереметаГенпрокуратура
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