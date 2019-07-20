Годовщина убийства Шеремета: Аваков и Луценко должны уйти в отставку - заявление
Министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и глава Нацполиции Сергей Князев должны уйти в отставку из-за нераскрытого убийства журналиста Павла Шеремета.
Об этом говорится в заявлении Украинской правды к третьей годовщине убийства Шеремета.
Авторы заявления отмечают, что последний публичный отчет по поводу убийства Шеремета имел место на пресс-конференции главы МВД, которая состоялась еще в феврале 2017 года.
"Документальный фильм-расследование "Слідство.Інфо" выявил множество ошибок в работе следствия. Благодаря нашим коллегам, а не работе следователей, мы смогли узнать неизвестные обстоятельства убийства Шеремета. Нацполиции и Генпрокуратуре не оставалось ничего другого, как признать эти ошибки. Обидно, что ответственности за них так никто и не понес", - говорится в обращении.
"Мы требуем политической ответственности для руководителей правоохранительных органов, которые так и не смогли ответить на вопрос "Кто убил Павла?". Мы подчеркиваем, что министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и глава Нацполиции Сергей Князев из-за нераскрытия убийства известного журналиста должны уйти в отставку ... Надеемся, что парламент IX созыва поддержит этот запрос общества на установление справедливости", - говорится в заявлении.
"Также мы требуем от президента Владимира Зеленского сформировать рабочую группу из представителей правоохранительных органов, которая могла бы отчитаться перед обществом о том, что было сделано в расследовании этого дела за последние три года, а также дать новый импульс раскрытию этого преступления ... Надеемся, что раскрытие убийства Шеремета является делом чести для Украины и для нового президента также", - отмечают авторы заявления.
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Напомним,
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
- Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина. Злоумышленники находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
- Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода". Водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.
- Затем в полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.
- Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.
- В начале расследования пятый президент Петр Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.
- В сентябре 2017 года стало известно, что главное следственное управление Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".
- В Центре исследования коррупции и организованной преступности считают, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастна украинская власть.
- В феврале 2018 года редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула выступила с требованием к генпрокурору Юрию Луценко расследовать гибель Павла Шеремета как террористический акт.
- 13 апреля 2018 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко констатировал, что за почти 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве Шеремета.
- В августе 2018 года в ГПУ заявили, что не нашли оснований считать убийство Шеремета терактом.
- Гражданская жена Шеремета Алена Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт.
- В июне 2019 года Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала президента Владимира Зеленского привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета и помочь освободить ряд журналистов из мест несвободы.
- 19 июля в Национальном союзе журналистов Украины заявили, что первым вопросом для совета по вопросам свободы слова при президенте должен стать отчет силовиков по расследованию убийства журналиста УП Павла Шеремета.