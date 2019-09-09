Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль до сих пор отказывается озвучивать список лиц, которых обменяли

Понедельник, 9 сентября 2019, 14:44

Источник: Meduza

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос об удерживаемых лицах, которые Украина передала России в рамках обмена "35 на 35".

Детали: Когда Пескову напомнили, что он обещал озвучить полный список россиян, тот сказал: "Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую". Песков также не стал комментировать вопрос, получат ли российское гражданство украинцы, прибывшие по обмену в Москву.

Предыстория:

  • 7 сентября Украина и Россия провели обмен по схеме "35 на 35".
  • "Украинская правда" публиковала список возвращенных украинцев и список лиц, которых передали Кремлю. Российские власти официально не обнародовала списки обмена.
  • По возвращении в Украину освобожденных моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве для обследования и лечения, других освобожденных украинцев - в больницу "Феофания".

Знать больше: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияпленныеПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Росcия
В плену России находится более 25 тысяч гражданских с Украины – Лубинец
В России произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки: есть погибшие
Разведка Британии объяснила, для чего России отдельное подразделение Черноморского флота на Азове
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: