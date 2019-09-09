Кремль до сих пор отказывается озвучивать список лиц, которых обменяли

Источник: Meduza

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос об удерживаемых лицах, которые Украина передала России в рамках обмена "35 на 35".

Детали: Когда Пескову напомнили, что он обещал озвучить полный список россиян, тот сказал: "Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую". Песков также не стал комментировать вопрос, получат ли российское гражданство украинцы, прибывшие по обмену в Москву.

Предыстория:

7 сентября Украина и Россия провели обмен по схеме "35 на 35".

"Украинская правда" публиковала список возвращенных украинцев и список лиц, которых передали Кремлю. Российские власти официально не обнародовала списки обмена.

По возвращении в Украину освобожденных моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве для обследования и лечения, других освобожденных украинцев - в больницу "Феофания".

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