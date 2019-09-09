Признал вину и раскаялся: шпиону боевиков дали 5 лет тюрьмы

1600 просмотров
Понедельник, 9 сентября 2019, 15:07

Источник: пресс-служба прокуратуры Луганской области

Жителя Новоайдарского района Луганской области приговорили к 5 годам лишения свободы за шпионаж на пользу террористов  "ЛНР" и незаконное хранение боеприпасов.

Дословно: "47-летний подельник террористов вступил в преступный сговор с разведчиком разведывательной роты одного из незаконных вооруженных формирований "второго армейского корпуса "Народной милиции ЛНР", и в течение января-марта 2017 осуществлял сбор и передачу информации военного характера о дислокации, перемещении, количестве состава и вооружении подразделений ВСУ в районе проведения антитеррористической операции.

Полученные данные использовались оккупационными террористическими войсками для дальнейшего планирования и проведения боевых операций против сил и средств АТО, а также для осуществления обстрелов объектов недвижимости на территории Украины, которые привели к тяжелым последствиям".

Детали: Террористы ОРЛО с помощью информации шпиона также пытались продвигаться на контролируемую украинскими властями территорию Луганской области.

Кроме того, во время обыска в жилище злоумышленника обнаружили боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества.

Во время суда обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Старобельский райсуд Луганской области признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В частности, злоумышленник признан виновным в совершении правонарушений по ч. 1 ст. 258-3 УК (содействие деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 263 УК (хранение боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, без предусмотренного законом разрешения) и ч. 3 ст. 110 УК (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины и госграницы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, которые привели к тяжелым последствиям).

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Луганская область ЛНР суд шпионаж Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики блокируют восстановление моста в Станице Луганской 5 сентября 2019, 16:16
В Станице Луганской начнут строить мост: блокпост боевиков снят – Зеленский 2 сентября 2019, 12:22
США призвали Россию к демонтажу фортификаций в Станице Луганской 23 августа 2019, 12:36
Все новости
Главные новости
Обмен 35 на 35: в Кремле заговорили о "путях к нормализации отношений" с Украиной
Цена газа для населения будет снижена на 115 гривень в сентябре – Герус
Пристайко: Зеленский 23 сентября посетит США
Медики: в "Феофании" остались 8 освобожденных украинцев, Клиху нужна спецпомощь
Все новости
исследование

Как работает мозг во сне и почему нам снится то, что снится

еда

7 причин есть имбирь ежедневно

социум

6 продуктов, которые стоит покупать не экономя

Поиск по сайту
Архив
Весь архів