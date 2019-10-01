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В ОРЛО боевики заставляют жителей менять украинские автономера на свои

Вторник, 1 октября 2019, 10:33

Во временно оккупированном Луганске боевики поставили условие водителям - до конца года поменять украинские автономера на номера террористической организации "ЛНР".

Источник: LIGA.net со ссылкой на местных жителей, говоривших на правах анонимности.

Прямая речь луганчанина: "Затягивают удавку. До конца года сказали поменять всем номера на машинах, иначе грозят штрафами. В "МРЭО" уже с утра очереди сейчас".

Другой собеседник добавил, что "таким образом они решили наполнить бюджет".

Прямая речь: "Нужно же откуда-то качать деньги, поэтому и придумали "новшевство", за которое нужно выложить около 1000 рублей".

Детали: Проукраинские настроенные водители не спешат менять номера на машинах, сказал местный житель, признав, что многие все-таки бояться последствий и меняют автономера.

При этом украинские автономера не забирают.

"Это как с паспортами. Украинский паспорт никто не забирает, но ты можешь оформить еще и паспорт России", - объяснил источник.

Темы: ОРДЛОЛуганскоккупацияЛНР
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