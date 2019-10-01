В Украине начался осенний призыв, тысячи украинцев пойдут в армию
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Вторник, 1 октября 2019, 10:44
В течение октября-декабря в Украине продлится осенний призыв граждан на срочную военную службу.
Об этом говорится в распоряжении правительства от 29 сентября.
Так для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15200 человек, из них в Вооруженные Силы Украины - 9000 человек, Государственную специальную службу транспорта - 800 человек, Государственную пограничную службу - 4400 человек, Национальную гвардию - 1000 человек.
Предыстория:
Украинская правда
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