Зеленский о возможном майдане: Кровопролития не будет

Президент Владимир Зеленский говорит, что не боится массовых акций протеста против своей политики и не допустит кровопролития.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте в Киеве в четверг

Прямая речь: "По поводу Майдана – я ничего этого не боюсь. В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала и чтобы не был президентом... Смотрите, кровопролития не будет".

Детали: При этом Зеленский предупредил, чего добьются протестующие: война в Украине продолжится, а выбирать нового президента придется из продажных политиков.

Что было раньше: На этой же встрече президент заявил, что его предшественник Петр Порошенко пытается организовать новый майдан, потому что против разведения войск на Донбассе. И от этого европейские партнеры Украины в шоке.

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева.

В Офисе объяснили, что представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что на встречу с главой государства на рынке аккредитовано более 300 журналистов.

В Офисе президента еще летом обещали провести большую пресс-конференцию по результатам его 100 дней работы.

Зато "Квартал 95" записал с Зеленским фильм, в котором он общался о своем президентстве с бывшим коллегой, актером Станиславом Бокланом.

В фильме звучали комментарии бывших президентов Украины, кроме Виктора Януковича и Петра Порошенко, а также руководства Офиса президента Андрея Ермака и Андрея Богдана, который как-то заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".

Еще раньше Зеленский выложил "записанное интервью" за рулем "Теслы".

Со дня вступления в должность Зеленского прошло более 150 дней.

Это его первое большое общение с представителями СМИ на посту президента.

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