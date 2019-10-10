Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Такого желания завершить войну, как у нас, у предыдущей власти не было – Зеленский

Четверг, 10 октября 2019, 12:19

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на изменения в поведении России по конфликту на Донбассе и уверен, что предыдущая власть не так сильно хотела закончить там войну.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте 10 октября

Прямая речь Зеленского: "Почему сейчас политика российской Федерации может измениться? Я не думаю почему. Мы должны найти все различные подходы, чтобы это изменилось ... Я думаю, что есть шанс, что и российская сторона устала от этого процесса. Я думаю, что все понимают, что Украина никогда не сдаст свою территорию и никогда не сдаст свою независимость. Я думаю, если сначала у кого-то там были такие мысли, то сейчас все это уверенно понимают".

Детали: Зеленский напомнил, что украинцы с самого начала показали, что они будут защищать страну при любых обстоятельствах.

Прямая речь: "Я думаю, это важная вещь, которую осознает Российская Федерация. Это важная вещь, которую осознают и боевики, которые находятся на временно оккупированных территориях ".

Президент отметил, что ранее российская пропаганда называла украинскую власть фашистами, но, поскольку его в России хорошо знают как известного человека, а не политика, то с ним эта пропаганда совсем не работает.

Прямая речь: "Поэтому я думаю, что у нас есть возможность разговаривать с Российской Федерацией ... в Нормандском формате с нашими коллегами ... Я не хочу никого обижать, но так, как мы хотим закончить войну, я думаю, что у бывшей и власти такого желания, как у нас, такого мощного давления на это, я думаю, что все же не было. Потому, что мы готовы говорить по телефону, в нормандской формате, в Минске".

Он добавил, что не будет против переговоров и в другом формате. Говоря о Минском процессе, Зеленский заверил, что, если проблема не будет решаться, то надо будет что-то менять.

Читайте также: "Уйти или остаться. Поможет ли разведение войск закончить войну на Донбассе"

История вопроса:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом. По его словам, в Минске Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе.
  • Зеленский объяснил, что выборы должны пройти по Конституции и законам Украины
  • Партия "Слуга народа" заявила, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.
  • Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что Зеленский будет ставить на будущей "нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии разграничения. 
  • Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
  • Позже в Минобороны обнародовали разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.
  • Министр обороны Андрей Загороднюк объяснил, что запланированное разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого возможно при соблюдении режима прекращения огня в течение недели.
  • Боевики продолжают регулярно стрелять в районе Золотого.
  • В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод войск на Донбассе.
  • Пятый президент Украины народный депутат 9 созыва Петр Порошенко предостерегает, что с уходом Объединенных сил на позиции трехлетней давности, украинские войска теряют три десятка населенных пунктов и ряд ключевых высот.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассЗеленскийМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: