Такого желания завершить войну, как у нас, у предыдущей власти не было – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на изменения в поведении России по конфликту на Донбассе и уверен, что предыдущая власть не так сильно хотела закончить там войну.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте 10 октября

Прямая речь Зеленского: "Почему сейчас политика российской Федерации может измениться? Я не думаю почему. Мы должны найти все различные подходы, чтобы это изменилось ... Я думаю, что есть шанс, что и российская сторона устала от этого процесса. Я думаю, что все понимают, что Украина никогда не сдаст свою территорию и никогда не сдаст свою независимость. Я думаю, если сначала у кого-то там были такие мысли, то сейчас все это уверенно понимают".

Детали: Зеленский напомнил, что украинцы с самого начала показали, что они будут защищать страну при любых обстоятельствах.

Прямая речь: "Я думаю, это важная вещь, которую осознает Российская Федерация. Это важная вещь, которую осознают и боевики, которые находятся на временно оккупированных территориях ".

Президент отметил, что ранее российская пропаганда называла украинскую власть фашистами, но, поскольку его в России хорошо знают как известного человека, а не политика, то с ним эта пропаганда совсем не работает.

Прямая речь: "Поэтому я думаю, что у нас есть возможность разговаривать с Российской Федерацией ... в Нормандском формате с нашими коллегами ... Я не хочу никого обижать, но так, как мы хотим закончить войну, я думаю, что у бывшей и власти такого желания, как у нас, такого мощного давления на это, я думаю, что все же не было. Потому, что мы готовы говорить по телефону, в нормандской формате, в Минске".

Он добавил, что не будет против переговоров и в другом формате. Говоря о Минском процессе, Зеленский заверил, что, если проблема не будет решаться, то надо будет что-то менять.