Такого желания завершить войну, как у нас, у предыдущей власти не было – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на изменения в поведении России по конфликту на Донбассе и уверен, что предыдущая власть не так сильно хотела закончить там войну.
Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте 10 октября
Прямая речь Зеленского: "Почему сейчас политика российской Федерации может измениться? Я не думаю почему. Мы должны найти все различные подходы, чтобы это изменилось ... Я думаю, что есть шанс, что и российская сторона устала от этого процесса. Я думаю, что все понимают, что Украина никогда не сдаст свою территорию и никогда не сдаст свою независимость. Я думаю, если сначала у кого-то там были такие мысли, то сейчас все это уверенно понимают".
Детали: Зеленский напомнил, что украинцы с самого начала показали, что они будут защищать страну при любых обстоятельствах.
Прямая речь: "Я думаю, это важная вещь, которую осознает Российская Федерация. Это важная вещь, которую осознают и боевики, которые находятся на временно оккупированных территориях ".
Президент отметил, что ранее российская пропаганда называла украинскую власть фашистами, но, поскольку его в России хорошо знают как известного человека, а не политика, то с ним эта пропаганда совсем не работает.
Прямая речь: "Поэтому я думаю, что у нас есть возможность разговаривать с Российской Федерацией ... в Нормандском формате с нашими коллегами ... Я не хочу никого обижать, но так, как мы хотим закончить войну, я думаю, что у бывшей и власти такого желания, как у нас, такого мощного давления на это, я думаю, что все же не было. Потому, что мы готовы говорить по телефону, в нормандской формате, в Минске".
Он добавил, что не будет против переговоров и в другом формате. Говоря о Минском процессе, Зеленский заверил, что, если проблема не будет решаться, то надо будет что-то менять.
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История вопроса:
- 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом. По его словам, в Минске Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе.
- Зеленский объяснил, что выборы должны пройти по Конституции и законам Украины
- Партия "Слуга народа" заявила, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что Зеленский будет ставить на будущей "нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии разграничения.
- Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
- Позже в Минобороны обнародовали разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.
- Министр обороны Андрей Загороднюк объяснил, что запланированное разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого возможно при соблюдении режима прекращения огня в течение недели.
- Боевики продолжают регулярно стрелять в районе Золотого.
- В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод войск на Донбассе.
- Пятый президент Украины народный депутат 9 созыва Петр Порошенко предостерегает, что с уходом Объединенных сил на позиции трехлетней давности, украинские войска теряют три десятка населенных пунктов и ряд ключевых высот.