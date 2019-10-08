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Хомчак: При разведении войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года

Вторник, 8 октября 2019, 15:49
Хомчак: При разведении войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что в результате разведения войск на Донбассе украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Хомчака во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил.

Прямая речь: "Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию".

Детали: В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое в случае нарушения договоренностей боевиками позволит ВСУ сразу же вернуться обратно.

Прямая речь: "Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", - отметил министр обороны.

Он добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.

Что было раньше:

В последние годы ВСУ шаг за шагом отбивали у врага территории в "серой зоне".

В частности, в октябре 2018 года Объединенные силы провели зачистку от боевиков одного из населенных пунктов Волновахского района.

В ноябре того же года был возвращен под контроль Украины населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге.

Предыстория:

  • 30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.
  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что Зеленский будет ставить на будущий "нормандской встречи" вопрос об отводе войск по всей линии разграничения. 
  • Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
  • Позже в Минобороны обнародовали разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.
  • 5 октября на мосту вблизи Станицы Луганской открыли временный обходной переход. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.
  • По данным украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования РФ ведут обстрелы на участке разведения сил и средств на линии разграничения в направлении н.п. Богдановка и в направлении населенного пункта Золотое-4.

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Темы: ДонбассООСРазведение силВооруженные силыармия
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