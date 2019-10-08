Хомчак: При разведении войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года
Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что в результате разведения войск на Донбассе украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Хомчака во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил.
Прямая речь: "Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию".
Детали: В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое в случае нарушения договоренностей боевиками позволит ВСУ сразу же вернуться обратно.
Прямая речь: "Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", - отметил министр обороны.
Он добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.
Что было раньше:
В последние годы ВСУ шаг за шагом отбивали у врага территории в "серой зоне".
В частности, в октябре 2018 года Объединенные силы провели зачистку от боевиков одного из населенных пунктов Волновахского района.
В ноябре того же года был возвращен под контроль Украины населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге.
Предыстория:
- 30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.
- 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что Зеленский будет ставить на будущий "нормандской встречи" вопрос об отводе войск по всей линии разграничения.
- Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
- Позже в Минобороны обнародовали разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.
- 5 октября на мосту вблизи Станицы Луганской открыли временный обходной переход. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.
- По данным украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования РФ ведут обстрелы на участке разведения сил и средств на линии разграничения в направлении н.п. Богдановка и в направлении населенного пункта Золотое-4.