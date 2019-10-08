Хомчак: При разведении войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что в результате разведения войск на Донбассе украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Хомчака во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил.

Прямая речь: "Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию".

Детали: В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое в случае нарушения договоренностей боевиками позволит ВСУ сразу же вернуться обратно.

Прямая речь: "Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", - отметил министр обороны.

Он добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.

Что было раньше:

В последние годы ВСУ шаг за шагом отбивали у врага территории в "серой зоне".

В частности, в октябре 2018 года Объединенные силы провели зачистку от боевиков одного из населенных пунктов Волновахского района.

В ноябре того же года был возвращен под контроль Украины населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге.

Предыстория: