Зеленский – журналисту 112 канала: Ваш же владелец Медведчук? Ну как нет!

Президент Владимир Зеленский говорит, что с вопросом лицензий для телеканала "112 Украина" и его ретрансляторов должен разобраться обновленный Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом он сказал 10 октября во время встречи с журналистами на фудмаркете.

В частности представитель "112 Украина", спросил "почему власти хотят закрыть" этот канал.

Зеленский в ответ поинтересовался, имеет ли журналист данные о том, что действующий глава государства давал указание закрывать какой-либо канал.

"Вы же знаете, что нет. Это же не президентское дело. Мы должны перезагрузить Нацсовет, должен прийти новый состав. И пусть они без меня рассматривают этот вопрос", - сказал сам президент.

Между Зеленским и журналистом состоялся такой диалог, в котором президент заявил, что предыдущая власть вела какие-то переговоры с владельцем телеканала Виктором Медведчуком.

"А вы знаете, почему вам всегда угрожали отобрать лицензию. Вы же это знаете?", - обратился Зеленский к журналисту.

"Расскажите", - ответил тот.

"Два-три года назад вас держали.., извините, не хочу говорить, ваших владельцев ... Мы же о 112-том канале говорим. Ведь ваш владелец Медведчук?".

"Нет".

"Ну как нет!".

"Владелец - Тарас Козак".

"Козак, Медведчук - одна история ... Мы же откровенно говорим. Все журналисты нас видят. Человек, который имеет не проукраинскую позицию, господин Медведчук является вашим владельцем".

"Какое это имеет отношение к редакционной политике канала?".

"Я не занимаюсь редакционной политикой.. Я вам напоминаю почему. Господин Медведчук с бывшей властью, не будем говорить с кем. Я думаю, это был шантаж. Вот они вас и держали: закрыть вас или не закрыть, как вам говорить, зависимы ваши журналисты или независимы".

Сам Зеленский отметил, что "ничем никогда не угрожал" телеканалу, который имеет возможность говорить о президенте "все, что хочет". По его словам, вопросом с лицензией должен заниматься обновленный состав Нацсовета и пообещал на него не влиять.

Напомним: