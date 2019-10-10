Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский – журналисту 112 канала: Ваш же владелец Медведчук? Ну как нет!

Четверг, 10 октября 2019, 13:33
Зеленский – журналисту 112 канала: Ваш же владелец Медведчук? Ну как нет!
Эльдар Сарахман, УП

Президент Владимир Зеленский говорит, что с вопросом лицензий для телеканала "112 Украина" и его ретрансляторов должен разобраться обновленный Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом он сказал 10 октября во время встречи с журналистами на фудмаркете.

В частности представитель "112 Украина", спросил "почему власти хотят закрыть" этот канал.

Зеленский в ответ поинтересовался, имеет ли журналист данные о том, что действующий глава государства давал указание закрывать какой-либо канал.

"Вы же знаете, что нет. Это же не президентское дело. Мы должны перезагрузить Нацсовет, должен прийти новый состав. И пусть они без меня рассматривают этот вопрос", - сказал сам президент.

Между Зеленским и журналистом состоялся такой диалог, в котором президент заявил, что предыдущая власть вела какие-то переговоры с владельцем телеканала Виктором Медведчуком.

"А вы знаете, почему вам всегда угрожали отобрать лицензию. Вы же это знаете?", - обратился Зеленский к журналисту.

"Расскажите", - ответил тот.

"Два-три года назад вас держали.., извините, не хочу говорить, ваших владельцев ... Мы же о 112-том канале говорим. Ведь ваш владелец Медведчук?".

"Нет".

"Ну как нет!".

"Владелец - Тарас Козак".

"Козак, Медведчук - одна история ... Мы же откровенно говорим. Все журналисты нас видят. Человек, который имеет не проукраинскую позицию, господин Медведчук является вашим владельцем".

"Какое это имеет отношение к редакционной политике канала?".

"Я не занимаюсь редакционной политикой.. Я вам напоминаю почему. Господин Медведчук с бывшей властью, не будем говорить с кем. Я думаю, это был шантаж. Вот они вас и держали: закрыть вас или не закрыть, как вам говорить, зависимы ваши журналисты или независимы".

Сам Зеленский отметил, что "ничем никогда не угрожал" телеканалу, который имеет возможность говорить о президенте "все, что хочет". По его словам, вопросом с лицензией должен заниматься обновленный состав Нацсовета и пообещал на него не влиять.

Напомним:

  • 3 октября народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Тараса Козака, который является владельцем телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, допросили в Службе безопасности Украины.
  • 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.
  • Телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание под эмблемой "112 Украина", обжалуют это решение в Окружном административном суде Киева.
  • Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания тем временем попросил суд аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne.
  • Летом телеканал NewsOne намеревался провести телемост с российскими пропагандистскими ресурсами, но после скандала и обмена репликами президентов Украины и России все же отказался от этой идеи.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийМедведчукмедиателевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Зеленский
Зеленский и премьер Чехии обсудили совместное производство оружия
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: