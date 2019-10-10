Зеленский – журналисту 112 канала: Ваш же владелец Медведчук? Ну как нет!

3590 просмотров
Четверг, 10 октября 2019, 13:33

Президент Владимир Зеленский говорит, что с вопросом лицензий для телеканала "112 Украина" и его ретрансляторов должен разобраться обновленный Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом он сказал 10 октября во время встречи с журналистами на фудмаркете.

В частности представитель "112 Украина", спросил "почему власти хотят закрыть" этот канал.

Зеленский в ответ поинтересовался, имеет ли журналист данные о том, что действующий глава государства давал указание закрывать какой-либо канал.

"Вы же знаете, что нет. Это же не президентское дело. Мы должны перезагрузить Нацсовет, должен прийти новый состав. И пусть они без меня рассматривают этот вопрос", - сказал сам президент.

Между Зеленским и журналистом состоялся такой диалог, в котором президент заявил, что предыдущая власть вела какие-то переговоры с владельцем телеканала Виктором Медведчуком.

"А вы знаете, почему вам всегда угрожали отобрать лицензию. Вы же это знаете?", - обратился Зеленский к журналисту.

"Расскажите", - ответил тот.

"Два-три года назад вас держали.., извините, не хочу говорить, ваших владельцев ... Мы же о 112-том канале говорим. Ведь ваш владелец Медведчук?".

"Нет".

"Ну как нет!".

"Владелец - Тарас Козак".

"Козак, Медведчук - одна история ... Мы же откровенно говорим. Все журналисты нас видят. Человек, который имеет не проукраинскую позицию, господин Медведчук является вашим владельцем".

"Какое это имеет отношение к редакционной политике канала?".

"Я не занимаюсь редакционной политикой.. Я вам напоминаю почему. Господин Медведчук с бывшей властью, не будем говорить с кем. Я думаю, это был шантаж. Вот они вас и держали: закрыть вас или не закрыть, как вам говорить, зависимы ваши журналисты или независимы".

Сам Зеленский отметил, что "ничем никогда не угрожал" телеканалу, который имеет возможность говорить о президенте "все, что хочет". По его словам, вопросом с лицензией должен заниматься обновленный состав Нацсовета и пообещал на него не влиять.

Напомним:

  • 3 октября народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Тараса Козака, который является владельцем телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, допросили в Службе безопасности Украины.
  • 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.
  • Телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание под эмблемой "112 Украина", обжалуют это решение в Окружном административном суде Киева.
  • Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания тем временем попросил суд аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne.
  • Летом телеканал NewsOne намеревался провести телемост с российскими пропагандистскими ресурсами, но после скандала и обмена репликами президентов Украины и России все же отказался от этой идеи.

Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Медведчук медиа телевидение


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский о Данилюке: Саша хотел быть премьером 10 октября 2019, 13:15
Зеленский о Мендель и Андрушко: Он не может микрофоном бить меня по лицу 10 октября 2019, 13:06
Зеленский: Всем министрам дал время до конца года 10 октября 2019, 12:34
Все новости
Главные новости
Зеленский о Мендель и Андрушко: Он не может микрофоном бить меня по лицу
Зеленский: Всем министрам дал время до конца года
Зеленский о Золотом и ветеранах: Зачем запугивать людей?
Зеленский о возможном майдане: Кровопролития не будет
Все новости
психология

9 стратегий, которые помогут справиться с горем

мнение

Нормальные ли женские половые губы: эксперт определил 8 основных типов

ted

4 истории о tough love на TEDxKyiv

Поиск по сайту
Архив
Весь архів