Зеленский – журналисту 112 канала: Ваш же владелец Медведчук? Ну как нет!
Президент Владимир Зеленский говорит, что с вопросом лицензий для телеканала "112 Украина" и его ретрансляторов должен разобраться обновленный Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
Об этом он сказал 10 октября во время встречи с журналистами на фудмаркете.
В частности представитель "112 Украина", спросил "почему власти хотят закрыть" этот канал.
Зеленский в ответ поинтересовался, имеет ли журналист данные о том, что действующий глава государства давал указание закрывать какой-либо канал.
"Вы же знаете, что нет. Это же не президентское дело. Мы должны перезагрузить Нацсовет, должен прийти новый состав. И пусть они без меня рассматривают этот вопрос", - сказал сам президент.
Между Зеленским и журналистом состоялся такой диалог, в котором президент заявил, что предыдущая власть вела какие-то переговоры с владельцем телеканала Виктором Медведчуком.
"А вы знаете, почему вам всегда угрожали отобрать лицензию. Вы же это знаете?", - обратился Зеленский к журналисту.
"Расскажите", - ответил тот.
"Два-три года назад вас держали.., извините, не хочу говорить, ваших владельцев ... Мы же о 112-том канале говорим. Ведь ваш владелец Медведчук?".
"Нет".
"Ну как нет!".
"Владелец - Тарас Козак".
"Козак, Медведчук - одна история ... Мы же откровенно говорим. Все журналисты нас видят. Человек, который имеет не проукраинскую позицию, господин Медведчук является вашим владельцем".
"Какое это имеет отношение к редакционной политике канала?".
"Я не занимаюсь редакционной политикой.. Я вам напоминаю почему. Господин Медведчук с бывшей властью, не будем говорить с кем. Я думаю, это был шантаж. Вот они вас и держали: закрыть вас или не закрыть, как вам говорить, зависимы ваши журналисты или независимы".
Сам Зеленский отметил, что "ничем никогда не угрожал" телеканалу, который имеет возможность говорить о президенте "все, что хочет". По его словам, вопросом с лицензией должен заниматься обновленный состав Нацсовета и пообещал на него не влиять.
Напомним:
- 3 октября народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Тараса Козака, который является владельцем телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, допросили в Службе безопасности Украины.
- 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.
- Телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание под эмблемой "112 Украина", обжалуют это решение в Окружном административном суде Киева.
- Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания тем временем попросил суд аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne.
- Летом телеканал NewsOne намеревался провести телемост с российскими пропагандистскими ресурсами, но после скандала и обмена репликами президентов Украины и России все же отказался от этой идеи.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua