В Киеве "скорая" попала в ДТП: водитель погиб, 6 пострадавших – СМИ

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Воскресенье, 13 октября 2019, 23:30

На перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина в Киеве произошло ДТП с участием "скорой помощи", водитель "скорой" погиб на месте, еще 6 человек пострадало.

 

Источник: dtp.kiev.ua

Детали: по предварительной информации издания, девушка с двумя детьми на автомобиле "Пежо" двигалась по ул. Ватутина в направлении Троещины на зеленый свет. "Скорая" с больным ребёнком двигалась на красный свет с Маяковского на Перова. "Скорая" протаранила "Пежо" в левый борт и опрокинулась. Водитель "скорой" сильно ударился головой о правую стойку и погиб на месте.

"Еще двое врачей "скорой" в критическом состоянии были госпитализированы, ребёнок в состоянии средней тяжести. Пострадали также девушка с "Пежо" и двое ее детей. Все трое были также срочно госпитализированы", - сообщает издание.

Украинская правда

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Темы: ДТП Киев


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