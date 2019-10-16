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Новости 16 октября: "судебная реформа" Зеленского, требование Украины в Минске

Среда, 16 октября 2019, 20:19

Рада два дня рассматривала судебную реформу Зеленского,требование Украины в Минске озадачило Кремль — новости, которые были актуальны 16 октября.

О "судебной реформе"

Народные депутаты приняли во втором чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления. За закон №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" проголосовали 236 депутатов.

О требовании Украины

Требование Украины на мирных переговорах в Минске о роспуске преступных группировок "ЛНР" и "ДНР" стало неожиданностью для администрации президента России Владимира Путина.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Народных депутатов будут лишать депутатских выплат, если они без уважительной причины не будут голосовать на пленарных заседаниях, или будут пропускать заседания комитетов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении экс-генпрокурора Юрия Луценко за злоупотребление властью или служебным положением.

Зеленский подписал закон, который перезагружает НАПК и открывает декларации чиновников Офиса президента, руководства СБУ и других силовиков.

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Рудя начальником Управления государственной охраны Украины.

Конституционный суд разъяснил восстановленному в должности председателя КС Станиславу Шевчуку, что пока он не может вернуться на рабочее место.

Украинская правда
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