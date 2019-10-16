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Шевчука не пустили в Конституционный суд

Среда, 16 октября 2019, 13:28

Конституционный суд разъяснил восстановленному в должности председателя КС Станиславу Шевчуку, что пока он не может вернуться на рабочее место.

Источник: сообщение на сайте КС

Детали: В суде объясняют, что 16 октября Шевчук обратился к ним с устным требованием допустить его к рабочему месту. Он отмечал, что в решении Окружного административного суда Киева говорится о немедленном восстановлении его в должности судьи и председателя КС.

В свою очередь в КС заявляют, что на время прибытия Шевчука в здание суда решение ОАСК по делу № 640/8752/19, заверенное гербовой печатью как этого требует действующее законодательств, отсутствует.

Кроме того, как сокращеный, так и полный тексты решение по этому делу отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений.

В КС настаивают, что предоставленная лично Шевчуком 15 октября 2019 года копия сокращенного судебного решения не заверена надлежащим образом.

Дополнительно: По данным "Украинской правды", в среду Шевчука не допустили к рабочему месту и даже в помещение КС.

Что было ранее: Конституционный суд 15 октября провел специальное пленарное заседание, где рассматривал заявление Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и председателя Конституционного суда, но в заседании объявлен перерыв.

История вопроса:

  • 14 мая судьи Конституционного суда на специальном заседании проголосовали за увольнение судьи Станислава Шевчука на основании выводов постоянной комиссии по вопросам регламента и этики. Увольнение Шевчука поддержали 12 из 18 судей.
  • Шевчук назвал свое увольнение "переворотом" в интересах Петра Порошенко.
  • 14 мая новой главой КС избрали Наталью Шапталу.
  • 17 сентября, после окончания в Шапталы полномочий судьи КС, судьи избрали главой суда Александра Тупицкого.
  • 11 октября судья Окружного админсуда Киева Андрей Федорчук постановил восстановить Станислава Шевчука в должности судьи и главы Конституционного суда.

Знать больше: Мое увольнение напоминает рейдерский захват в начале 90-х - Станислав Шевчук

Украинская правда

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Темы: КС
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