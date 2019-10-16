Шевчук пожаловался на главу Конституционного суда в ГБР

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Среда, 16 октября 2019, 22:32

Восстановленный в должности председатель Конституционного суда Станислав Шевчук написал заявление в Государственное бюро расследований с обвинением действующего главы КС Александра Тупицкого в совершении уголовного преступления.

Источник: Станислав Шевчук в эфире "Нині вже" на hromadske

Прямая речь: "Охрана сказала, что Тупицкий, есть такой председатель, сказал, чтобы меня не пускали вообще в помещение.

Я зафиксировал этот факт и сегодня же обратился в ГБР с заявлением на господина Тупицкого о совершении уголовного преступления, невыполнении судебного решения...

Я надеялся на своих коллег, что, получив это решение, будут какие-то содержательные шаги по его выполнению. Вместо этого, как я вижу, этого нет, идет затягивание процесса...

...Не мог представить себе, что Конституционный суд не выполняет решений своих коллег, других судей".

Этому предшествовало: Конституционный суд 15 октября провел специальное пленарное заседание, где рассматривал заявление Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и главы Конституционного суда, но в заседании был объявлен перерыв.

16 октября Шевчук обратился в КС с устным требованием допустить его к рабочему месту.

Суд разъяснил Шевчуку, что в момент его прибытия к зданию суда решение Окружного админсуда, заверенное гербовой печатью, как этого требует действующее законодательство, отсутствует.

В КС также подчеркнули, что предоставленная Шевчуком копия сокращенного судебного решения не заверена надлежащим образом.

Предыстория:

Узнать больше: Мое увольнение напоминает рейдерский захват в начале 90-х – Станислав Шевчук

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Темы: КС ГБР


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