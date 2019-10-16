Шевчук пожаловался на главу Конституционного суда в ГБР

Восстановленный в должности председатель Конституционного суда Станислав Шевчук написал заявление в Государственное бюро расследований с обвинением действующего главы КС Александра Тупицкого в совершении уголовного преступления.

Источник: Станислав Шевчук в эфире "Нині вже" на hromadske

Прямая речь: "Охрана сказала, что Тупицкий, есть такой председатель, сказал, чтобы меня не пускали вообще в помещение.

Я зафиксировал этот факт и сегодня же обратился в ГБР с заявлением на господина Тупицкого о совершении уголовного преступления, невыполнении судебного решения...

Я надеялся на своих коллег, что, получив это решение, будут какие-то содержательные шаги по его выполнению. Вместо этого, как я вижу, этого нет, идет затягивание процесса...

...Не мог представить себе, что Конституционный суд не выполняет решений своих коллег, других судей".

Этому предшествовало: Конституционный суд 15 октября провел специальное пленарное заседание, где рассматривал заявление Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и главы Конституционного суда, но в заседании был объявлен перерыв.

16 октября Шевчук обратился в КС с устным требованием допустить его к рабочему месту.

Суд разъяснил Шевчуку, что в момент его прибытия к зданию суда решение Окружного админсуда, заверенное гербовой печатью, как этого требует действующее законодательство, отсутствует.

В КС также подчеркнули, что предоставленная Шевчуком копия сокращенного судебного решения не заверена надлежащим образом.

Предыстория:

14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение судьи Станислава Шевчука на основании выводов постоянной комиссии по вопросам регламента и этики. Увольнение Шевчука поддержали 12 из 18 судей.

Шевчук назвал решение суда "переворотом" в интересах Петра Порошенко.

14 мая новой главой КС избрали Наталью Шапталу. 17 сентября, после окончания у Шапталы полномочий судьи КС, судьи избрали главой суда Александра Тупицкого.

11 октября судья Окружного админсуда Киева Андрей Федорчук принял решение восстановить Шевчука в должности.

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