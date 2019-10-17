Турчинов Парубий и Ко хотят взять Пашинского на поруки

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, и еще ряд людей выразили желание взять на поруки подозреваемого в причинении тяжкого телесного повреждения бывшего нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского.

Об этом сообщил адвокат Пашинского на заседании суда 17 октября, который рассматривает апелляцию на арест.

Кроме Турчинова на поруки подозреваемого готовы взять экс-спикер парламента Андрей Парубий, ряд действующих и бывших нардепов: Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Андрей Тетерук, Николай Величкович, Александр Сочка, Сергей Высоцкий, Константин Бондарев, Елена Масорина и Михаил Бондарь.

Они присутствуют на заседаний в четверг. Суд должен заслушать их аргументы.

Напомним: