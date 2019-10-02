Лига Чемпионов. "Бавария" в Лондоне поиздевалась над "Тоттенхэмом", "Реал" чуть не проиграл "Брюгге"

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Среда, 2 октября 2019, 00:06

Во вторник 1 октября прошли стартовые матчи второго тура Лиги Чемпионов.

В группе А мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" едва избежал поражения в игре с бельгийским "Брюгге". По ходу матча мадридский клуб уступал со счетом 0: 2.

Во втором тайме голы Серхио Рамоса и Каземиро спасли испанский клуб от поражения. Матч закончился со счетом 2: 2.

В этой же группе французский ПСЖ на выезде взял три очка в матче с "Галатасараем", выиграв с минимальным счетом.

Мюнхенская "Бавария" в группе В в зрелищном матче в Лондоне разгромила "Тоттенхэм" со счетом 7: 2. Мюнхенцы первыми пропустили гол уже на 12-й минуте поединка.

Покер в этой игре оформил Серж Гнабри и два гола на счету Роберта Левандовски.

В матче этой же группы сербская "Црвена Звезда" победила со счетом 3: 1 греческий "Олимпиакос".

В группе С, где выступает и донецкий "Шахтер", "Манчестер Сити" победил загребское "Динамо" со счетом 2: 0. Украинский легионер "МанСити" Александр Зинченко не попал в заявку на этот поединок.

Туринский "Ювентус" не имел особых проблем в домашней игре с "Байером" из Леверкузена. Игра завершилась победой туринцев со счетом 3: 0.

Голы в этой встрече забивали Гонсало Игуаин, Фернардо Бернардески и Криштиану Роналду.

В этой же группе мадридский "Атлетико" в Москве со счетом 2: 0 переиграл местный Локомотив.

Украинская правда

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Темы: футбол


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