При нападении в финском училище погибла украинка

В результате нападения в училище в финском городе Куопио погибла молодая женщина украинского происхождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Жертва жила в Куопио вместе со своим гражданским мужем и училась в профессиональном училище Savon ammattiopisto.

Эта информация подтверждена из двух разных источников, хотя Центральная криминальная полиция пока не комментирует ни личность, ни возраст, ни происхождение жертвы.

В результате нападения, которое произошло 1 октября в профессиональном училище, расположенном в торговом центре Herman, погиб один человек, десять человек, в том числе нападающий, получили ранения. Почти все пострадавшие - женского пола. Шесть человек до сих пор находятся в больнице.

Подозреваемый в совершении нападения использовал при нападении холодное оружие, напоминающее саблю.

Подозреваемый - студент училища 1994 года рождения, гражданин Финляндии, коренной финн. Ранее он не имел проблем с законом.

Полиция при задержании применила огнестрельное оружие. Подозреваемый получил тяжелые травмы. Его прооперировали, и теперь он находится в отделении интенсивной терапии. В полиции не было возможности допросить подозреваемого, и мотив преступления неизвестен.

Также стало известно, что полицейский, стрелявший в подозреваемого сам получил легкие ранения от холодного оружия. Злоумышленник при себе имел и огнестрельное оружие, но полиция не комментирует, какое именно.

В помещении торгового центра, где временно размещены аудитории училища, перед нападением возник небольшой пожар в результате поджога, устроенного подозреваемым. Пожар быстро потушили.