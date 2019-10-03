Поляки задержали украинца, которого 14 лет разыскивал Интерпол

На пункте пропуска Медика-Шегини (Львовская область) задержали гражданина Украины, который 14 лет на территории 190 стран мира разыскивал Интерпол.

Источник: Польское радио.

Во вторник польские пограничники в пункте пропуска Медика задержали 32-летнего гражданина Украины, которого разыскивали в 190 странах мира по подозрению в убийстве.

По словам пресс-секретаря пограничной службы Эльжбеты Пикор, во время паспортного контроля польские пограничники выяснили, что украинца разыскивает Интерпол.

Согласно процедуре, мужчину задержали и передали полиции. Его дальнейшую судьбу решит суд, после чего его должны экстрадировать в Украину.





