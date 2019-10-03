Жребий свел "Динамо" и "Шахтер" уже на стадии 1/8 финала Кубка Украины
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Четверг, 3 октября 2019, 14:02
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" встретятся между собой уже на стадии 1/8 финала Кубка Украины.
Такие результаты жеребьевки, прошедшей в четверг, 3 октября.
Матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".
По регламенту турнира соревнования состоят из одного матча. Поединки 1/8 финала запланированы на 30 октября.
В других матчах 1/8 финала туниру встретятся:
"Александрия" - "Заря"
"Николаев" - "Десна"
"Минай" - "Львов"
"Мариуполь" - "Олимпик"
"Колос" - "Ворскла"
"Альянс" - "Горняк-Спорт"
"Ингулец" - СК "Днепр-1".
Николай Аврамчук для УП
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