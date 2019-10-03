Жребий свел "Динамо" и "Шахтер" уже на стадии 1/8 финала Кубка Украины

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Четверг, 3 октября 2019, 14:02

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" встретятся между собой уже на стадии 1/8 финала Кубка Украины.

Такие результаты жеребьевки, прошедшей в четверг, 3 октября.

Матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

По регламенту турнира соревнования состоят из одного матча. Поединки 1/8 финала запланированы на 30 октября.

В других матчах 1/8 финала туниру встретятся:

"Александрия" - "Заря"

"Николаев" - "Десна"

"Минай" - "Львов"

"Мариуполь" - "Олимпик"

"Колос" - "Ворскла"

"Альянс" - "Горняк-Спорт"

"Ингулец" - СК "Днепр-1".

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол


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