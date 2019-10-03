Подозреваемому в коррупции экс-нардепу ВАКС определил залог 15 миллионов

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Четверг, 3 октября 2019, 17:31

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в сумме почти 15 млн гривен подозреваемому в организации совершения особо тяжких коррупционных преступлений народному депутату 8-го созыва, который был в группах "Видродження" и "Воля народа", Станиславу Березкину.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "Так, суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в сумме почти 15 млн гривен".

Детали: Кроме того, суд определил бывшему нардепу процессуальные обязанности, предусмотренные статьей 194 УПК, а именно прибывать копределенному должностному лицу с установленной периодичностью; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы.

Кроме этого Березкин должен воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; а также сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и на въезд в Украину.

Что было ранее: Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении народному депутату 8-го созыва Станиславу Березкину.

По данным следствия, Березкин как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 - начале 2014 годов "организовал завладение средствами государственного банка АО" Ощадбанк "в сумме 20 млн. долларов США, привлекая к таким действиям других лиц, в том числе служащих банковского учреждения".

Предистория:

  • Верховная Рада в ноябре 2018 отказаласьдать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы "Воля народа" Станислава Березкина.
  • В конца 2016 года сообщалось, что государственный "Ощадбанк" отсудил у совладельцев агрохолдинга "Креатив" Юрия Давыдова и Максима Березкина, 20 млн долларов. Всего Березкин и Давыдов должны "Ощадбанку" 30 млн долларов по фиктивным кредитам.
  • По делу о присвоении средств "Ощада" правоохранители задерживали сына Березкина Максима. Однако впоследствии суд отпустил его под залог в 5 млн гривен.
  • Всего по делу задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Все они вышли под залог.
  • Березкин с сыном были учредителями холдинга "Креатив".

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционный суд коррупция


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