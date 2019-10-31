Новости 31 октября: первое снятие неприкосновенности, незаконное обогащение

Рада сняла неприкосновенность с депутата Дубневича и вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение — новости, которые были актуальны 31 октября.

О Дубневиче

Верховная Рада разрешила привлекать к уголовной ответственности депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича — за проголосовали 332 депутата. Следствие считает нардепа организатором коррупционной схемы по завладению 93 млн грн Укрзализныци.

После этого Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вручил Дубневичу подозрение.

О незаконном обогащении

Верховная Рада проголосовала за возвращение в Уголовный кодекс статьи, предусматривающей наказание за незаконное обогащение. За соответствующий законопроект проголосовали 259 нардепов.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Богдан Яременко должен покинуть пост главы комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Польская автокефальная православная церковь обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с заявлением о непризнании Православной церкви Украины.

Палата представителей США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Будапешт снял свое вето с принятия заявления комиссии Украина-НАТО, поскольку в последний момент венгерские предложения к документу были учтены.

Дополнительная токсикологическая экспертиза выявила медицинский препарат клозапин в организме сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, которого нашли мертвым 14 марта.