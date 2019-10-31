Новости 31 октября: первое снятие неприкосновенности, незаконное обогащение
Рада сняла неприкосновенность с депутата Дубневича и вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение — новости, которые были актуальны 31 октября.
О Дубневиче
Верховная Рада разрешила привлекать к уголовной ответственности депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича — за проголосовали 332 депутата. Следствие считает нардепа организатором коррупционной схемы по завладению 93 млн грн Укрзализныци.
После этого Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вручил Дубневичу подозрение.
О незаконном обогащении
Верховная Рада проголосовала за возвращение в Уголовный кодекс статьи, предусматривающей наказание за незаконное обогащение. За соответствующий законопроект проголосовали 259 нардепов.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
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