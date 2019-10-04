"Динамо" выдает бледную игру и ничью в матче с "Лугано"

Во втором туре Лиги Европы киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью 0: 0 со швейцарским "Лугано".

Матч прошел в четверг 3 октября.

Первый тайм матча с "Лугано" киевское "Динамо" не может занести себе в актив. Подопечные Алексея Михайличенко ни бежали, а не прессинговали и были пассивными в атаке.

Зато швейцарцы имели возможность открыть счет уже на 11-й минуте. Удар Александра Герндта Георгий Бущан отбил. На добивание пробивал Жуниор Карлиньос и попал в перекладину ворот.

На этот выпад "Лугано" динамовцы не ответили. А вот на 31-й минуте после удара метров с 20-ти Марко Араторе в верхний угол ворот, Бущан снова спасает свою команду от гола.

На 45-й минуте дождались момента и от "Динамо". После удара Сергея Сидорова вратарь "Лугано" в прыжке достал мяч.

В начале второго тайма киевляне забегали активнее впереди, хотя голевых моментов у ворот швейцарцев это не прибавило. Игроки "Лугано" часто фолили, срывая атаки киевлян. На 46-й минуте Артем Шабанов пробил прямо в руки вратарю "Лугано".

Наносили удары Беньямин Вербич и Виктор Цыганков, но все мимо. Последние 15-ть минут "Динамо" увеличило атакующий порыв, но опять без соответствующей эффективности у ворот хозяев поля.

На 80-й минуте после удара Владимира Шепелева мяч пролетел в метре от штанги.

А в "Лугано" на 87-й минуте был еще один момент, чтобы выиграть этот матч. После удара головой от Мията Марича за "Динамо" снова сыграла перекладина.

Стоит добавить, что в нынешнем чемпионате Швейцарии "Лугано" занимает девятую позицию из десяти команд.

В другом матче группы В "Мальме" и "Копенгаген" сыграли вничью 1: 1.