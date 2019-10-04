Порошенко: Я услышал призыв Зеленского
Нардеп Петр Порошенко заявляет, что услышал призыв президента Владимира Зеленского к единству и готов помогать в реализации Минских договоренностей.
Источник: пост Порошенко в Twitter.
Прямая речь: "Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах".
Детали: По словам Порошенко, предметом общенационального консенсуса может стать дорожная карта реализации Минских договоренностей, которую "восприняли Германия и Франция и которую поддержали в США".
По словам пятого президента, речь идет о том, что сначала должна быть безопасность, а затем – политическое урегулирование.
Порошенко добавил, что в любой момент готов представить дорожную карту для первых лиц государства.
По его мнению, "не русская формула Штайнмайера, а именно этот комплексный документ и является тем, с чем Украина должен ехать на Нормандский саммит", вместе с концепцией миротворческого контингента ООН.
Порошенко также добавил, что люди вышли на днях на протест не потому, что они порохоботы, а потому любят Украину и "имеют право на то, чтобы с их мнением считались".
Что было раньше: Вечером 2 октября президент Владимир Зеленский, реагируя на акции протеста против "формулы Штайнмайера", заявил, что слышит голос протестующих, но призывает их "не поддаваться на манипуляции и провокации". Он также заверил, что никогда не сдаст интересы страны.
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Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
- Уже 2 октября на встрече с представителями парламентских фракций президент Владимир Зеленский убеждал, что о капитуляции Украины после подписания так называемой "формулы Штайнмайера" речь не идет, но объяснить свою позицию с трибуны Рады отказался.
- Три фракции Верховной Рады заявили, что ждут от президента Владимира Зеленского личного прояснения в парламенте своей позиции относительно дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко назвал безосновательным требование части фракций к президенту Владимиру Зеленскому отчитаться о своей деятельности перед Верховной Радой.