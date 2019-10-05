В Черновицкой области 72 человека в больнице после отравления на свадьбе

В Черновицкой области в результате отравления на свадьбе в ресторане "Оскар" г. Путила госпитализированы 72 человека, из них 18 детей.

Источник: сайт ГСЧС

Детали: По состоянию на 7 часов 5 октября с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека (из них 18 детей), которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" г. Путила.

Вместе с тем, другое массовое отравление произошло в Черновицкой области в пгт Красноильск.

"По состоянию на 7:00 5 октября в инфекционном отделении Сторожинецкой ЦРБ с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 16 человек (из них 4 ребенка), которые 29 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Марианна" в пгт Красноильск", - отметили в ГСЧС.