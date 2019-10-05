В Черновицкой области 72 человека в больнице после отравления на свадьбе

1371 просмотр
Суббота, 5 октября 2019, 09:30

В Черновицкой области в результате отравления на свадьбе в ресторане "Оскар" г. Путила госпитализированы 72 человека, из них 18 детей.

Источник: сайт ГСЧС

Детали: По состоянию на 7 часов 5 октября с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека (из них 18 детей), которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" г. Путила.

Вместе с тем, другое массовое отравление произошло в Черновицкой области в пгт Красноильск.

"По состоянию на 7:00 5 октября в инфекционном отделении Сторожинецкой ЦРБ с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 16 человек (из них 4 ребенка), которые 29 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Марианна" в пгт Красноильск", - отметили в ГСЧС.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Черновицкая область


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Буковине пограничники стреляли в авто нарушителя, пассажир ранен 18 августа 2019, 11:13
На Буковине выпал град размером с яйцо – СМИ 13 августа 2019, 21:36
В Черновицкой области в ДТП пострадали пять человек, в том числе 8-летний ребенок 5 августа 2019, 01:30
Все новости
Главные новости
ГСЧС предупреждает о сильных заморозках и грозах
Министр иностранных дел презентовал Зеленскому планы по урегулированию ситуации на Донбассе
20 млн Укрзализныци: Суд избрал домашний арест для экс-нардепа Ищенко
Переписка американских дипломатов: Украина должна была признать вмешательство в выборы в США
Все новости
советы

Три признака, что нужно изменить рацион домашнего любимца

Культура

Портрет в интерьере: писатель-шестидесятник Валерий Шевчук

Медицина

Что не так с сохранением вакцин в Украине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів