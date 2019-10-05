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Советник главы ХерсонОГА заявил о взрыве возле своего дома, связал с борьбой с коррупцией

Суббота, 5 октября 2019, 17:59

Советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев заявил о взрыве под окнами дома, где он проживает.

Источник: Facebook-страница Ковалева

Детали: По словам советника председателя ХОГА, инцидент произошел в ночь на 4 октября.

Прямая речь: "Коварно и дерзко после нескольких недель угроз в мою сторону прогремел взрыв. Около 2:30 на окне квартиры, где я живу в Херсоне, было заложено и приведено в действие самодельное взрывное устройство фугасного типа. ... Со мной все в порядке,  никто из жильцов дома не пострадал".

Председатель ОГА Юрий Гусев в свою очередь заявил, что его "команду не испугать и не запугать". 

Прямая речь: "Хочу обратиться к тем, кто заказал и организовал эту "акцию". Нашу команду не испугать и не запугать.  Да, вы можете нас убить, но на наше место придут другие. "Коррупционный консенсус", в котором много лет находили свое место целые группы и отдельные дельцы на Херсонщине, должен быть уничтожен".

 
 
фото c Facebook-страницы Богдана Ковалева 

Ранее Ковалев заявил, что "происходит спланированная массовая информационная атака на главу Херсонской области и его команду"

"Начали обливать грязью и слухами пресс-службу главы ОГА, клевещут и провоцируют на советников и заместителей ... Хотят дискредитировать и привязать членов команды к разным группам влияния и кланам. Мы не работаем ни на какие кланы и не вступаем ни в какие противоправные отношения с теми или иными группами, к которым нас пытаются привязать", - заявил он.

Украинская правда
Темы: Херсонкоррупциявзрыв
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