Экс-посол США в Украине будет свидетельствовать по делу о давлении Трампа на Зеленского

Бывший посол США в Украине Мари Йованович согласилась дать показания Конгресса по делу давление президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Украинская правда

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