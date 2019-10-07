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Экс-посол США в Украине будет свидетельствовать по делу о давлении Трампа на Зеленского

Понедельник, 7 октября 2019, 04:20

Бывший посол США в Украине Мари Йованович согласилась дать показания Конгресса по делу давление президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Источник: Reuters

Детали: Заслушают в Палате представителей Йованович 11 октября.

Предыстория:

  • По сообщениям СМИ, посол США в Украине Мари Йованович была отозвана президентом Дональдом Трампом после жалобы личного адвоката главы государства Рудольфа Джулиани относительно препятствования посла расследовать дело сына Джо Байдена.
  • Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершила работу в этой должности 20 мая.

Напоминаем: 

  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Украинская правда
Темы: СШАТрампЗеленскийимпичмент
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