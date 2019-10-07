Экс-посол США в Украине будет свидетельствовать по делу о давлении Трампа на Зеленского
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Понедельник, 7 октября 2019, 04:20
Бывший посол США в Украине Мари Йованович согласилась дать показания Конгресса по делу давление президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
Источник: Reuters
Детали: Заслушают в Палате представителей Йованович 11 октября.
Предыстория:
- По сообщениям СМИ, посол США в Украине Мари Йованович была отозвана президентом Дональдом Трампом после жалобы личного адвоката главы государства Рудольфа Джулиани относительно препятствования посла расследовать дело сына Джо Байдена.
- Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершила работу в этой должности 20 мая.
Напоминаем:
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
Украинская правда
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