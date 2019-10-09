Порошенко об отводе войск: Теряем около 30 населенных пунктов

Пятый президент Украины народный депутат 9 созыва Петр Порошенко предостерегает, что с уходом Объединенных сил на позиции трехлетней давности, украинские войска теряют три десятка населенных пунктов и ряд ключевых высот.

Источник: видеообращение Порошенко, опубликованное в Facebook.

Прямая речь: "С уходом на мифические позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот. Там за каждый метр заплачено жизнью украинских героев. Теперь военных готовят к тому, чтобы выйти из обустроенных позиций в чистое поле. Это - последствия разведения войск по так называемой "формуле Штайнмайера".

Детали: По мнению Порошенко, нынешняя власть должна "сказать обществу правду". В том числе и о том, что простых решений - нет, а завершить все быстро - невозможно. "Я сам когда-то должен был это признать", - добавляет политик.

Порошенко отметил, что предлагает власти несколько шагов, чтобы избежать ловушки государства агрессора, поставив во главе угла принцип "сначала - безопасность" и отвод - только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня.