Порошенко об отводе войск: Теряем около 30 населенных пунктов

Пятый президент Украины народный депутат 9 созыва Петр Порошенко предостерегает, что с уходом Объединенных сил на позиции трехлетней давности, украинские войска теряют три десятка населенных пунктов и ряд ключевых высот.

Источник: видеообращение Порошенко, опубликованное в Facebook.

Прямая речь: "С уходом на мифические позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот. Там за каждый метр заплачено жизнью украинских героев. Теперь военных готовят к тому, чтобы выйти из обустроенных позиций в чистое поле. Это - последствия разведения войск по так называемой "формуле Штайнмайера".

Детали: По мнению Порошенко, нынешняя власть должна "сказать обществу правду". В том числе и о том, что простых решений - нет, а завершить все быстро - невозможно. "Я сам когда-то должен был это признать", - добавляет политик.

Порошенко отметил, что предлагает власти несколько шагов, чтобы избежать ловушки государства агрессора, поставив во главе угла принцип "сначала - безопасность" и отвод - только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня.

Сім кроків українського миру Порошенка З відходом на міфічні позиції 2016 року ми втрачаємо близько 30 населених пунктів і низку ключових висот. Там за кожний метр заплачено життям українських героїв. Тепер військових готують до того, щоб вийти з облаштованих позицій у чисте поле. Це – наслідки розведення військ за так званою "формулою Штайнмаєра". Проукраїнськи налаштовані місцеві жителі – теж в шоці. Вони бояться розправи. Влада має сказати суспільству правду хоча б через півроку після президентських виборів. Простих рішень - нема. Завершити все швидко - неможливо. Я сам колись мусив це визнати. Пропоную сім кроків, які варто зараз зробити, щоб уникнути російської пастки. 1. Наполягати на принципах «спершу - безпека», «нічого не погоджено, поки все не погоджено» і «тільки через безпеку до виборів». 2. Сумнозвісна «формула Штайнмаєра», раз вже на неї погодилася влада, має розглядатися лише як складова «дорожньої карти» виконання Мінських домовленостей. Включно з виведенням російських військових, техніки та зброї, роззброєнням незаконних мілітарних формувань, переходом українсько-російського кордону під наш контроль. 3. Відведення - лише за умови сталого і всеохоплюючого припинення вогню. Лінія розмежування зафіксована у Мінську 19 вересня 2014 року. Росія та бойовики мають повернути дві з половиною тисячі кілометрів, це пряма вимога Мінська. 4. Моніторингова місія ОБСЄ має отримати безперешкодний і повний доступ до всієї окупованої території та встановити постійний контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. 5. Слід створити підгрупу з питань кордону в рамках Тимчасової контактної групи у Мінську. 6. Наполягати на розгортанні багатонаціональних миротворчих сил ООН на всій території окупованого Донбасу. 7. На території ОРДЛО має бути відновлено оподаткування в рамках правового поля України, а також фінансова і банківська системи, повернута українська власність. Лише це дасть підстави і можливість повною мірою відновити соціальне забезпечення регіону. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 9 жовтня 2019 р.

Почему это важно: В последние годы Вооруженные силы Украины шаг за шагом очищали территории в "серой зоне" от боевиков, занимая стратегические высоты, чтобы сделать невозможными обстрелы этих территорий.

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