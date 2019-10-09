Порошенко об отводе войск: Теряем около 30 населенных пунктов

572 просмотра
Среда, 9 октября 2019, 19:01

Пятый президент Украины народный депутат 9 созыва Петр Порошенко предостерегает, что с уходом Объединенных сил на позиции трехлетней давности, украинские войска теряют три десятка населенных пунктов и ряд ключевых высот.

Источник: видеообращение Порошенко, опубликованное в Facebook.

Прямая речь: "С уходом на мифические позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот. Там за каждый метр заплачено жизнью украинских героев. Теперь военных готовят к тому, чтобы выйти из обустроенных позиций в чистое поле. Это - последствия разведения войск по так называемой "формуле Штайнмайера".

Детали: По мнению Порошенко, нынешняя власть должна "сказать обществу правду". В том числе и о том, что простых решений - нет, а завершить все быстро - невозможно. "Я сам когда-то должен был это признать", - добавляет политик.

Порошенко отметил, что предлагает власти несколько шагов, чтобы избежать ловушки государства агрессора, поставив во главе угла принцип "сначала - безопасность" и отвод - только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС Минские соглашения Порошенко


powered by lun.ua
Материалы по теме
Во время спецоперации из ОРЛО вывезли важного свидетеля – СБУ 8 октября 2019, 18:25
Хомчак: При разведении войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года 8 октября 2019, 15:49
Сутки на Донбассе: боевики 27 раз открывали огонь 8 октября 2019, 07:14
Все новости
Главные новости
Богдан и Зеленский отреклись от встречи с Кислиным
Гончарук вступился за Милованова: Фраза об Украине вырвана из контекста
Песков: Проведение "нормандского" саммита зависит от Путина не в последнюю очередь
Жеваго объявили в розыск – директор ГБР
Все новости
здоровье

Можно ли заниматься сексом во время беременности?

психология

9 стратегий, которые помогут справиться с горем

Лайфхаки

Как побороть бессонницу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів