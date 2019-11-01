Дубневича готовы взять на поруки группа нардепов

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения депутату Ярославу Дубневичу, которого подозревают в завладении 93 миллионов гривен при закупках "Укрзализныци".

Источник: трансляция судебного заседания "Центра противодействия коррупции"

Детали: Адвокат заявил, что за Дубневича готовы поручиться его коллеги из Верховной Рады.

На поруки Ярослава Дубневича "под письменное обязательство" готовы взять народные депутаты Игорь Палица, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Антон Киссе, Сергей Минько и Игорь Колыхаев.

Часть из них присутствуют на заседании суда.

Все поручители – из парламентской группы "За майбутнє" ("За будущее"), в которую входит Дубневич.

У Вищому антикорсуді обирають запобіжний захід депутату Ярославу Дубневичу pic.twitter.com/oCQn0reNuU — ЦПК (@Shabunin) November 1, 2019

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