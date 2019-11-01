Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дубневича готовы взять на поруки группа нардепов

Пятница, 1 ноября 2019, 12:36
Дубневича готовы взять на поруки группа нардепов

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения депутату Ярославу Дубневичу, которого подозревают в завладении 93 миллионов гривен при закупках "Укрзализныци".

Источник: трансляция судебного заседания "Центра противодействия коррупции"

Детали: Адвокат заявил, что за Дубневича готовы поручиться его коллеги из Верховной Рады.

На поруки Ярослава Дубневича "под письменное обязательство" готовы взять народные депутаты Игорь Палица, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Антон Киссе, Сергей Минько и Игорь Колыхаев.

Часть из них присутствуют на заседании суда.

Все поручители – из парламентской группы "За майбутнє" ("За будущее"), в которую входит Дубневич.

Предыстория:

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судУкрзализныцяВерховная Радакоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Антикоррупционный суд
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
Последние новости
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
Все новости...
Реклама: