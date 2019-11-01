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Зеленский назначил главу Черниговской ОГА

Пятница, 1 ноября 2019, 17:47

Президент Владимир Зеленский назначил главой Черниговской областной государственной администрации Андрея Прокопенко.

Источник: указы №793/2019 и №794/2019

Детали: Зеленский подписал два указа.

Первым указом президент уволил временно исполняющую обязанности Наталью Романову.

Вторым указом назначил председателем Черниговской ОГА Андрея Леонидовича Прокопенко.

 

Справка: С 2015 года руководит компанией "Прокопенко и партнеры" по управлению избирательными кампаниями, стратегическим и кризисным коммуникациям.

С 2015 по 2017 год в Черниговском облсовете возглавлял Постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры.

На парламентских выборах 2019 года возглавлял Одесский областной штаб "Слуги народа".

16 октября Зеленский внес на рассмотрение Кабмина кандидатуру Прокопенко на должность губернатора области.

Что было ранее: 1 ноября Зеленский представил нового председателя Тернопольской областной госадминистрации Игоря Сопеля.

Украинская правда

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Темы: Черниговская областьЗеленскийуказы
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