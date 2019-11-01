Зеленский назначил главу Черниговской ОГА

564 просмотра
Пятница, 1 ноября 2019, 18:47

Президент Владимир Зеленский назначил главой Черниговской областной государственной администрации Андрея Прокопенко.

Источник: указы №793/2019 и №794/2019

Детали: Зеленский подписал два указа.

Первым указом президент уволил временно исполняющую обязанности Наталью Романову.

Вторым указом назначил председателем Черниговской ОГА Андрея Леонидовича Прокопенко.

 

Справка: С 2015 по 2017 год в Черниговском облсовете возглавлял Постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры.

На парламентских выборах 2019 года возглавлял Одесский областной штаб "Слуги народа".

16 октября Зеленский внес на рассмотрение Кабмина кандидатуру Прокопенко на должность губернатора области.

Что было ранее: 1 ноября Зеленский представил нового председателя Тернопольской областной госадминистрации Игоря Сопеля.

Украинская правда
Темы: Черниговская область Зеленский указы


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Украинский Иерусалим". Перевернутый Иисус, "Вий" и подземелья в Седневе 18 октября 2019, 06:00
Пьяный мужчина пытался прорваться через границу в Беларусь 30 сентября 2019, 14:18
В Нежине мопед врезался в полицейское авто, водитель в реанимации 28 сентября 2019, 21:12
Все новости
Главные новости
Изнасилование и пытки над детьми в одесском приюте: полиция и ГБР открыли дело
В Петровском были обстрелы, разведение войск откладівается – Минобороны
Дубневича готовы взять на поруки группа нардепов
Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА
Все новости
исследование

Около 40% "муравьев-труженцов" просто бегают туда-сюда, не работая

Опыт

"Медицинский каннабис помог мне стать лучше мамой"

18+

10 мифов о сексе, в которые вы до сих пор верите

Поиск по сайту
Архив
Весь архів