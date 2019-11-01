Зеленский назначил главу Черниговской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил главой Черниговской областной государственной администрации Андрея Прокопенко.

Источник: указы №793/2019 и №794/2019

Детали: Зеленский подписал два указа.

Первым указом президент уволил временно исполняющую обязанности Наталью Романову.

Вторым указом назначил председателем Черниговской ОГА Андрея Леонидовича Прокопенко.

Справка: С 2015 по 2017 год в Черниговском облсовете возглавлял Постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры.

На парламентских выборах 2019 года возглавлял Одесский областной штаб "Слуги народа".

16 октября Зеленский внес на рассмотрение Кабмина кандидатуру Прокопенко на должность губернатора области.

Что было ранее: 1 ноября Зеленский представил нового председателя Тернопольской областной госадминистрации Игоря Сопеля.