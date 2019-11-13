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Главные новости вторника и ночи: Зеленский и Путин, Рада и законопроекты

Среда, 13 ноября 2019, 07:00

Зеленский дал согласие на встречу с Путиным в Казахстане, Рада начала ломать "схемы Яценко" — новости, которые были актуальны 12 ноября.

О встрече

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Украины и России провести встречу тет-а-тет в Казахстане. Зеленский дал согласие.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ не против встречи с Зеленским, но без тщательной подготовки это не принесло бы большой пользы.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что из встреча в Казахстане маловероятна.

О законах

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предлагающий ликвидировать деятельность так называемых "площадок Яценко", которые зарабатывали на посредничестве между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества.

Верховная Рада поддержала идею уменьшения количества использования пластиковых пакетов на территории Украины.

Также парламент принял в первом чтении закон об изменениях на рынке электроэнергии.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Фракции "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Православная церковь Украины поддержала прививки.

Киевсовет принял новые правила метрополитена и теперь туда не будут пускать нищих, торговцев, агитаторов, а также в метро запрещается играть на музыкальных инструментах.

Нардеп из фракции ОПЗЖ Илья Кива снова устроил сомнительное "шоу" в Верховной Раде - ходил по залу в резиновой маске Джокера, после чего положил ее на трибуну парламента перед спикером.

Нардеп из той же фракции Василий Нимченко нарушил процедуру личного голосования. Это четвертый факт кнопкодавства в Верховной Раде Украины 9-го созыва.

Сотрудники НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве.

Еще одной задержанной Антикоррупционным бюро по подозрению в мошенничестве оказалась экс-замминистра культуры Виктория Лесничая.

Украинская правда
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