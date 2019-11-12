Рада почти единогласно начала ломать "схемы Яценко"

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2047-д, предлагающий ликвидировать деятельность так называемых "площадок Яценко", которые зарабатывали на посредничестве между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества.

Источник: заседание парламента 12 ноября

Прямая речь спикера парламента Дмитрия Разумкова: "Ставлю на голосование предложение о принятии за основу проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости. Регистрационный номер 2047-д. 378 за! Решение принято.

Есть предложения принять в целом. Готовые принимать в целом? Нет. Есть замечания от 2 фракций минимум. Нет.

Тогда ставлю на голосование предложение о сокращении наполовину сроков подачи предложений и поправок и подготовки законопроекта ко второму чтению. 314 за. Решение принято".

В первом чтении проект закона поддержали 378 депутатов

Детали: Доработанный законопроект авторства "слуги народа" Даниила Гетьманцева предлагает с 1 января 2020 года ввести новую модель оценки объектов недвижимости. Предполагается, что она позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью.

Согласно проекту закона, любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по этому объекту недвижимости.

В случае несогласия со стоимостью объекта недвижимого имущества, определенной модулем автоматически, лицо имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности (оценщику) и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это происходит сегодня.

За справку придется заплатить 52 гривны, а за регистрацию отчетов об оценке и информации из них в Единую базу отчетов об оценке – около 300 гривен. Эти средства, по замыслу автора законопроекта, будут пополнять государственный бюджет.

Фото с Telegram "слуги народа"

Также, согласно законопроекту, нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости.

Предполагается, что информация из Единой базы отчетов об оценке будет открытой (вся информация об объекте недвижимости и его стоимости будет доступна в режиме открытого, прямого несанкционированного доступа с возможностью загрузки, кроме сведений, которые составляют персональные данные заказчика отчета и/или собственника имущества в соответствии с законом о защите персональных данных).

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