Рада почти единогласно начала ломать "схемы Яценко"

12624 просмотра
Вторник, 12 ноября 2019, 13:24

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2047-д, предлагающий ликвидировать деятельность так называемых "площадок Яценко", которые зарабатывали на посредничестве между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества.

Источник: заседание парламента 12 ноября

Прямая речь спикера парламента Дмитрия Разумкова: "Ставлю на голосование предложение о принятии за основу проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости. Регистрационный номер 2047-д. 378 за! Решение принято.

Есть предложения принять в целом. Готовые принимать в целом? Нет. Есть замечания от 2 фракций минимум. Нет.

Тогда ставлю на голосование предложение о сокращении наполовину сроков подачи предложений и поправок и подготовки законопроекта ко второму чтению. 314 за. Решение принято".

 
В первом чтении проект закона поддержали 378 депутатов 

Детали: Доработанный законопроект авторства "слуги народа" Даниила Гетьманцева предлагает с 1 января 2020 года ввести новую модель оценки объектов недвижимости. Предполагается, что она позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью.

Согласно проекту закона, любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по этому объекту недвижимости.

В случае несогласия со стоимостью объекта недвижимого имущества, определенной модулем автоматически, лицо имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности (оценщику) и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это происходит сегодня. 

За справку придется заплатить 52 гривны, а за регистрацию отчетов об оценке и информации из них в Единую базу отчетов об оценке – около 300 гривен. Эти средства, по замыслу автора законопроекта, будут пополнять государственный бюджет. 

 
Фото с Telegram "слуги народа"

Также, согласно законопроекту, нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости. 

Предполагается, что информация из Единой базы отчетов об оценке будет открытой (вся информация об объекте недвижимости и его стоимости будет доступна в режиме открытого, прямого несанкционированного доступа с возможностью загрузки, кроме сведений, которые составляют персональные данные заказчика отчета и/или собственника имущества в соответствии с законом о защите персональных данных).

Знать больше: 

Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

Финал истории с детектором лжи для "слуг народа": как будут избавляться от "площадок Яценко"

Предыстория:

  • В октябре 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
  • Суть схемы заключается в деятельности электронных площадок (посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества), которые связывают с депутатом Антоном Яценко. 
  • В августе 2018 года "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.
  • В Раде зарегистрировали законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать эту "схему", но вместе с тем "слуги народа" подали альтернативный законопроект №2047-1, позволяющий укрепить деятельность площадок-посредников.
  • Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
  • После этого источники УП сообщали, что президент Владимир Зеленский и руководство партии "Слуга народа" требовали, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета Рады, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи.
  • Позже президент Владимир Зеленский заявил, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на детекторе лжи в связи со скандалом с возможным получением взяток "слугами народа".
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.
  • Депутат Александр Качура, один из главных инициаторов законопроекта №2047-1, сам выразил желание пройти "детектор лжи". И даже якобы уже прошел.
  • Также отчитался о прохождении проверки на полиграфе и нардеп Дубинский. Он отвечал на вопросы эксперта в прямом эфире, хотя полиграфологи говорят, что такое исследование не совсем эффективно.
  • Также в прямом эфире проходила полиграф нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Эксперт разговаривала с ней только 40 мин и сразу смогла озвучить заключение. По ее словам, взятки депутатам предлагали.
  • 23 октября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 24 октября свидетель по делу о взятке нардепам по 30 тысяч долларов публично расскажет о предложении неправомерной выгоды.
  • Но 24 октября Арахамия заявил, что свидетель не придет на эфир из-за запрета правоохранителей.
  • 31 октября нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий сообщил, что комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ликвидацию частных электронных площадок для оценки недвижимого имущества.

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная Рада законодательство


powered by lun.ua
Материалы по теме
Арахамия нашел оправдание миллионам Дубинского и намекнул на зависть 12 ноября 2019, 14:20
Кива снова хулиганил в Раде: мешал депутатам резиновым изделием 12 ноября 2019, 13:18
Рада сделала шаг к закону об изменениях на рынке электроэнергии 12 ноября 2019, 13:01
Все новости
Главные новости
Рада почти единогласно начала ломать "схемы Яценко"
Глава НБУ прервал заграничную командировку из-за задержания чиновников банка
Бывшему гендиректору "Укроборонпрома" сообщили о подозрении
"Хрен вам!" – Батькивщина, ОПЗЖ, "ЕС" и "За будущее" против продажи земли
Все новости
психология

5 проблем, с которыми часто встречаются тревожные люди. Почему их стоит осознать

социум

6 продуктов, которые стоит покупать не экономя

Фотопроект

14 лучших фотографий архитектуры 2019

Поиск по сайту
Архив
Весь архів