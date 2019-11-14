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Новости 14 ноября: бюджет-2020, задержание мужа "слуги народа"

Четверг, 14 ноября 2019, 19:38

Рада приняла госбюджет-2020, задержали мужа депутатки от "Слуги народа" — новости, которые были актуальны 14 ноября.

О бюджете-2020

Верховная Рада приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" — его поддержали во втором чтении и в целом 280 народных депутатов.

О задержании

Народная депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвиняет власти в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вразрез с позицией фракции, а глава фракции обвиняет ее в предложении взяток.

Позже Давид Арахамия заявил, что будет инициировать исключение Скороход из депутатского объединения.

Предпринимателя Алексея Алякина, который является гражданским мужем Анны Скороход, задержали утром 14 ноября из-за розыска в России.

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что задержали Алякина из-за российского подозрения в мошенничестве в особо крупных размерах.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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Украинская правда

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