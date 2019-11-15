Порошенко не пришел на допрос в Военную прокуратуру
Экс-президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Главную военную прокуратуру по "делу Иловайска".
Источник: телеграмм-канал экс-нардепа Сергея Лещенко, блог адвоката Порошенко Игоря Голованя на УП
Прямая речь Лещенко: "Порошенко был приглашен на допрос как свидетель на 10 утра в пятницу, 15 ноября, но по вызову к прокурору не явился".
Детали: По данным Лещенко, Порошенко повторно вызвали на допрос на 10 утра 19 ноября.
В свою очередь Головань заявил, что Порошенко никаких вызовов на допрос "на пятницу по делу об Иловайской трагедии" не получал.
Адвокат также напомнил, что на 15 ноября запланировано пленарное заседание Верховной Рады.
По словам Голованя, Порошенко готов предоставить собственноручные показания, о чем сообщили сотрудникам прокуратуры.
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Предыстория:
- 19 мая 2019 года экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину, после чего начал подавать заявления в Государственное бюро расследований с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.
- В настоящее время ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлениям Портнова.
- 17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.
- Дело в отношении "Кузни" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства за "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.
- 21 сентября пятый президент Украины заявил, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко".
- 23 сентября Порошенко приходил на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.
- 2 октября СМИ сообщили, что Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко по статье о злоупотреблении властью.