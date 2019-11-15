Порошенко не пришел на допрос в Военную прокуратуру

Экс-президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Главную военную прокуратуру по "делу Иловайска".

Источник: телеграмм-канал экс-нардепа Сергея Лещенко, блог адвоката Порошенко Игоря Голованя на УП

Прямая речь Лещенко: "Порошенко был приглашен на допрос как свидетель на 10 утра в пятницу, 15 ноября, но по вызову к прокурору не явился".

Детали: По данным Лещенко, Порошенко повторно вызвали на допрос на 10 утра 19 ноября.

В свою очередь Головань заявил, что Порошенко никаких вызовов на допрос "на пятницу по делу об Иловайской трагедии" не получал.

Адвокат также напомнил, что на 15 ноября запланировано пленарное заседание Верховной Рады.

По словам Голованя, Порошенко готов предоставить собственноручные показания, о чем сообщили сотрудникам прокуратуры.

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