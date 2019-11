Лондон - Сидней: Австралийский авиаперевозчик совершил самым длинным безпосадочным перелетом в истории

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways совершил рейс Лондон - Сидней, ставший самым длинным безпосадочным перелетом в истории.

Источник: Twitter авиаперевозчика. CNN

Дословно: "Рейс QF7879 приземлился в Сиднея после перелета без остановки из лондонского Хитроу, который длился 19 часов и 19 минут".

Детали: Как сообщает CNN австралийская компания побила сразу два рекорда - по длине полета в 17800 км и по продолжительности - 19 часов и 19 минут.

На борту находились 50 человек. В самолете не было обычных пассажиров, летели только сотрудники Qantas, специалисты, которые занимались исследовательской работой и несколько журналистов.

#QF7879 has touched down in #SYD non-stop from #LHR after 19 hrs, 19 min in flight, bringing our new #Qantas100 Dreamliner home on the eve of our 100th year.