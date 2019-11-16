Лондон - Сидней: Австралийский авиаперевозчик совершил самым длинным безпосадочным перелетом в истории
Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways совершил рейс Лондон - Сидней, ставший самым длинным безпосадочным перелетом в истории.
Источник: Twitter авиаперевозчика. CNN
Дословно: "Рейс QF7879 приземлился в Сиднея после перелета без остановки из лондонского Хитроу, который длился 19 часов и 19 минут".
Детали: Как сообщает CNN австралийская компания побила сразу два рекорда - по длине полета в 17800 км и по продолжительности - 19 часов и 19 минут.
На борту находились 50 человек. В самолете не было обычных пассажиров, летели только сотрудники Qantas, специалисты, которые занимались исследовательской работой и несколько журналистов.
#QF7879 has touched down in #SYD non-stop from #LHR after 19 hrs, 19 min in flight, bringing our new #Qantas100 Dreamliner home on the eve of our 100th year.— Qantas (@Qantas) November 15, 2019
Это второй из трех экспериментальных перелетов, во время которых авиакомпания намерена изучить возможное влияние на пассажиров и экипаж такого длительного пребывания в воздухе.
Участники перелета рассказали о том, что в дороге застали два рассвета: один сразу после взлета, а второй - над Индонезией.
Напомним:
- Австралийский авиаперевозчик Qantas совершил самый длинный перелет без остановок от Нью-Йорка до Сиднея, который длился 19 часов 16 минут.
- На борту Boeing 787-9 находились 49 человек. Перелет является частью программы по изучению того, как длинные авиаперелеты без остановок влияют на самочувствие пилотов, бортпроводников и пассажиров.