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Лондон - Сидней: Австралийский авиаперевозчик совершил самым длинным безпосадочным перелетом в истории

Суббота, 16 ноября 2019, 02:55
Лондон - Сидней: Австралийский авиаперевозчик совершил самым длинным безпосадочным перелетом в истории

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways совершил рейс Лондон - Сидней, ставший самым длинным безпосадочным перелетом в истории. 

Источник: Twitter авиаперевозчика. CNN

Дословно: "Рейс QF7879 приземлился в Сиднея после перелета без остановки из лондонского Хитроу, который длился 19 часов и 19 минут".

Детали: Как сообщает CNN австралийская компания побила сразу два рекорда - по длине полета в 17800 км и по продолжительности - 19 часов и 19 минут.

На борту находились 50 человек. В самолете не было обычных пассажиров, летели только сотрудники Qantas, специалисты, которые занимались исследовательской работой и несколько журналистов.

Это второй из трех экспериментальных перелетов, во время которых авиакомпания намерена изучить возможное влияние на пассажиров и экипаж такого длительного пребывания в воздухе.

Участники перелета рассказали о том, что в дороге застали два рассвета: один сразу после взлета, а второй - над Индонезией.

Напомним:

  • Австралийский авиаперевозчик Qantas совершил самый длинный перелет без остановок от Нью-Йорка до Сиднея, который длился 19 часов 16 минут.
  • На борту Boeing 787-9 находились 49 человек. Перелет является частью программы по изучению того, как длинные авиаперелеты без остановок влияют на самочувствие пилотов, бортпроводников и пассажиров.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АвстралияВеликобританияаэропорт
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