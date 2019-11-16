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РФ не планирует отдавать захваченные корабли до "нормандской встречи"

Суббота, 16 ноября 2019, 17:39
РФ не планирует отдавать захваченные корабли до нормандской встречи

В российском МИД заявили, что не увязывают передачу Украине кораблей, захваченных в Керченском проливе, с предстоящим саммитом в "нормандском формате".

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на МИД РФ

Дословно: "Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - заявили в МИД РФ.

Детали: В ведомстве отметили, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, "под гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств.

Предыстория:

Ранее российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщило, что "принято принципиальное решение вернуть эти суда", и что стороны согласовывают дату и точное время передачи этих кораблей.

По данным СМИ, "проблемный вопрос должен быть урегулирован до саммита в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря".

Напомним, 

  • 15 ноября стало известно, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря 2019 года в Париже.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко также сообщал, что украинские военные корабли вернут из плена в ближайшее время. По его словам, Украина ждет, когда Россия "назовет точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем их забрать".

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  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. 
  • Трое украинских моряков получили ранения.
  • 24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).
  • 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияКерченский проливкораблиморякинормандский формат
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