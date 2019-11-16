РФ не планирует отдавать захваченные корабли до "нормандской встречи"

82 просмотра
Суббота, 16 ноября 2019, 18:39

В российском МИД заявили, что не увязывают передачу Украине кораблей, захваченных в Керченском проливе, с предстоящим саммитом в "нормандском формате".

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на МИД РФ

Дословно: "Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - заявили в МИД РФ.

Детали: В ведомстве отметили, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, "под гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств.

Предыстория:

Ранее российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщило, что "принято принципиальное решение вернуть эти суда", и что стороны согласовывают дату и точное время передачи этих кораблей.

По данным СМИ, "проблемный вопрос должен быть урегулирован до саммита в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря".

Темы: Росcия Керченский пролив


powered by lun.ua
Материалы по теме
Главные новости пятницы и ночи: исключение "слуг", взрывы в Балаклее, встреча "нормандской четверки" 16 ноября 2019, 08:00
Эпоха бархата 16 ноября 2019, 06:00
Польская нефтегазовая компания решила не продлевать контракт с "Газпромом" 16 ноября 2019, 04:44
Все новости
Главные новости
Главу "Укрэксимбанка" задержала СБУ
Минкульт внес в Кабмин кандидатуру языкового омбудсмена
Гончарук и Маркарова поговорили с миссией МВФ о новой программе
200 га земель природного парка незаконно вывели из госсобственности
Все новости
социум

Осенняя чистка шкафа. Кто будет рад вашей старой одежде?

исследование

Выхлопные газы – возможная причина рака мозга

Объясняем

Как отследить и получить лекарства, купленные за госсредства

Поиск по сайту
Архив
Весь архів