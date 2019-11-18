Пристайко говорит, что в запасе есть несколько вариантов, кроме Минска

На сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям Украина не готовит, но запасной план нужен, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

В интервью "РБК-Украина" он прокомментировал свои слова в интервью ВВС о том, что Украина может отказаться от Минских соглашений.

"Как профессиональная дипломатическая команда, которая обеспечивает президенту возможность ведения переговоров, мы просто обязаны предоставить вариант №1 решения проблемы. У нас есть папка с вариантом №2, на случай если вариант №1 не работает. В ней написано, что если минский процесс не реализуется, надо иметь другое направление действий", – сказал он.

"Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из минских соглашений?", – отметил Пристайко.

"То есть я не сказал ничего "анти-минского", наоборот, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, которые предусматривают возможность миссии по поддержанию мира", – заявил он.

"Если этот вариант не срабатывает, например, Россия блокирует решение Совбеза ООН и миссия не появляется, тогда, очевидно, дипломатическая система достает третий вариант. И у нас в запасе есть еще несколько вариантов, которые обрисовывались уже президенту в общих чертах", – добавил министр.

Пристайко считает минские соглашения "гибридным" ответом на "гибридную войну" России.

"Новая форма ведения войны, не только в Украине, но и вообще в мире, заставляет нас применять какие-то гибридные вещи, такие как минские соглашения. Они не были подписаны лидерами, не были ратифицированы парламентами, и со временем парламент начал говорить: так они же ничтожны с точки зрения права", – заявил он.

"Действительно, они не являются международным договором в понимании международных договоров. Но это та договоренность, которую лидеры достигли между собой. Нет места, с которого надо начинать: с нового текста, с существующего текста, тут вообще нет готового пути. Мы создаем этот путь сами", – добавил глава МИД.

По его словам, в минских соглашениях "есть вещи, которые надо адаптировать хотя бы потому, что все хронологические сроки уже пропущены" – и лидеры стран "нормандской четверки" могут поднять этот вопрос.

"На сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут – и мы к этому готовы - что этот пункт, очевидно, устарел, этот – нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают", – сказал Пристайко.

По его словам, "нормандская встреча" – не самоцель, как и санкции.

Глава МИД констатировал, что санкции не заставят Россию вернуть оккупированные территории, но они "важны как элемент принуждения России к диалогу".

"Наша задача не сделать России максимально больно, а обеспечить максимальный комфорт для Украины. Санкции нам нужны, пока Россия не выполнит все, что обещала", – добавил Пристайко.

Он также сказал, что "мы не можем планировать свою деятельность на основе того, что сейчас развалится Россия… мы хотим достичь мира намного раньше".